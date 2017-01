Rätsel-Morde Teil 1 :  «Heute würde der Täter dank DNA gefunden»

Als Kriminalpolizist hat Josef Emmenegger (71) viel erlebt. Doch wenn er über den Fall der kleinen Rebecca Bieri redet, die im Jahr 1982 entführt und umgebracht wurde, verrät seine Stimme Emotionen. «Der Fall Rebecca geht mir an die Nieren.» Jahrelang war Emmenegger Leiter der Abteilung Leib und Leben bei der Luzerner Kriminalpolizei. Seit acht Jahren ist er pensioniert, 1982 wirkte er massgeblich in der Sonderkommission Rebecca mit.

Der Fall ist bis heute ungeklärt, der Mörder nie gefunden worden. Der passionierte Jäger Emmenegger jedoch hat die Hoffnung nie aufgegeben, dass der Mörder, falls er heute noch lebt, reinen Tisch macht und auspackt. Eindringlich legt er ihm nahe, über seine Tat Rechenschaft abzulegen und in seinem Innersten aufzuräumen: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch, der eine solche Tat auf dem Gewissen hat, seine Ruhe findet.»

Fast 35 Jahre nach der Tat steht Emmenegger vor dem Schulhaus in Gettnau. Hier machte sich die achtjährige Rebecca am Samstag, dem 20. März 1982, um halb zwölf Uhr auf den Heimweg. «Es hat gehudlet und geschneit», sagt Emmenegger.

Gettnau ist eine kleine, abgelegene Gemeinde im Luzerner Hinterland. Rebeccas Eltern sind Bauern, wie die meisten Einwohner hier. Rebeccas Schulweg ist rund zwei Kilometer lang.

Nach dem Unterricht geht das Mädchen an der Dorfkirche vorbei. Sie wechselt auf die andere Strassenseite, wo die Kühbergstrasse beginnt, die in die Hügel führt, hinauf zum Hof der Bieris.

Ein Anwohner hat das Kind noch auf halbem Weg gesehen, etwa 600 Meter von zu Hause muss der Entführer Rebecca gepackt haben. Auf dem Hof der Familie kommt sie nie an. Die Eltern sind an jenem Tag zu Besuch in der Rekrutenschule ihres älteren Sohnes in Luzern. Die Geschwister schlagen Alarm.

Wo ist Rebecca? Am Sonntag, dem Tag nach ihrem Verschwinden, finden Kinder ihren Schulthek in Rohr in einem Bachbett bei Aarau. Darin verpackt sind ihre Kleider. Daraus schliessen die Ermittler: Rebecca ist entführt worden; sie fiel wahrscheinlich einem Sexualverbrechen zum Opfer.

Erst ein halbes Jahr später wird die Vermutung zur schrecklichen Gewissheit: Rebecca ist tot. Ihr Skelett liegt in einem Waldstück in Niederbipp BE.

Was mit dem Mädchen genau geschehen ist, wie es entführt wurde und ums Leben kam, kann Josef Emmenegger nur vermuten. Ein Zeuge hatte an jenem Samstagmittag gesehen, wie ein weisser Mercedes mit Zürcher Kontrollschildern um die Mittagszeit die Kühbergstrasse hinauf- und wieder zurückfuhr. Kurz darauf sei der Wagen in die Hauptstrasse eingebogen.

Das Auto war dem Beobachter aufgefallen, weil damals in dieser Gegend nicht alle Tage ein Mercedes mit Zürcher Kontrollschildern vorbeifuhr. «Personen konnte der Zeuge jedoch nicht erkennen, auch ein Mädchen oder Kind hatte er nicht wahrgenommen», sagt Emmenegger.

Der Kriminalist hält die Aussage für glaubwürdig. Noch heute ist er überzeugt, dass der Mörder den Mercedes steuerte. 1090 weisse Fahrzeuge dieser Marke mit Zürcher Kennzeichen wurden in den Monaten danach untersucht.

«Wir versuchten alles, um den Täter zu überführen, befragten rund 700 Personen», erinnert sich Emmenegger. Er ist sicher: «Mit der heutigen DNA-Spurensuche hätte man ihn wohl gefasst.»

Es sei durchaus möglich, dass die Ermittler damals sogar das Auto des Täters gefunden und untersucht haben. Die damaligen Methoden der Spurensicherung hätten aber nicht mehr zu einem Beweis führen können. Eine gründliche Reinigung des Autos wäre zur Beseitigung von Spuren ausreichend gewesen.

Auf den Mercedes-Fahrer weisen auch weitere Umstände hin: Am Tag der Entführung lag ein wenig Schnee, und an einer Stelle, wo die Strasse zu Rebeccas Elternhaus von dichtem Wald gesäumt ist, gab es Spuren eines Autoreifens. «Dort fühlte sich der Täter einen Augenblick sicher und unbeobachtet», glaubt Emmenegger. Er könnte das Kind in sein Auto gezerrt haben und weggefahren sein. Vielleicht habe er es auch in den Kofferraum gesperrt.

Emmenegger vermutet, dass der Täter zunächst auf der Hauptstrasse Richtung Bernbiet fuhr und das Kind am späteren Fundort in Niederbipp getötet hat. Später sei er auf der Autobahn zurück Richtung Zürich gefahren. Bei Aarau habe er dann abseits der Strasse Rebeccas Schulsack mit ihren Kleidern weggeworfen.

«Aber das alles sind nur Hypothesen», betont der frühere Kriminalpolizist. «Mit Sicherheit wissen wir das nicht.»