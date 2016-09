Explosion in der Kehrichtverbrennungsanlage im Sittertobel St. Gallen

In der Kehrichtanlage im Sittertobel hat es heute Morgen eine Explosion gegeben. Laut Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, ist es zu einer Verpuffung im Bunker gekommen. In diesem Bereich wird das Kehrichtgut verkleinert und anschliessend in den Öfen verbrannt.

«Ich habe eine grosse Druckwelle gespürt», sagt ein BLICK-Leserreporter. Der gesamte Sicherungskasten seines Hauses sei aufgrund des Druckes zerstört worden.

Fünf Männer wurden bei der Explosion leicht verletzt.

Ob zurzeit noch weitere Personen im Gebäude sind, sei noch unklar. «Die Situation ist im Moment sehr unübersichtlich», sagt Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St. Gallen zu «FM1 Today».

Ein Grossaufgebot von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei ist vor Ort. (stj)