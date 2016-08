Nur ein Jahr nach der Trennung vom Vater ihres Kindes :  Tanja Gutmann frisch verliebt

Es ist eine turbulente Zeit für Tanja Gutmann (39). «In den letzten zwei Jahren bin ich kaum zur Ruhe gekommen», sagt die Moderatorin und Hypnose­therapeutin. Kein Wunder, denn Söhnchen Ian (2) ist zur Welt gekommen und vor rund einem Jahr hat sie sich von ihrem langjährigen Partner Siro Micheroli (42) getrennt. In dieser schwierigen Zeit hat sie zudem ein Buch über ihre Tumor­erkrankung geschrieben.

Jetzt scheinen sich die Dinge langsam wieder zu ordnen: Gutmann ist mit ihrem Sohn nach Biberist SO gezogen, wo sie aufgewachsen war: «Es fühlt sich an wie Heimkommen. Ich knüpfe an alte Freundschaften an,

die Leute hier sind aus dem gleichen Holz geschnitzt wie ich.»

Mutter und Schwester unterstützen Gutmann als alleinerziehende Mutter – ein Begriff, den sie nicht gerne hört: «Siro trägt genauso seinen Anteil bei. Er ist ein toller Vater und hat sein Herz am richtigen Fleck.» Beide hatten lange um die Beziehung gekämpft. «Es war eine Achterbahnfahrt. Wir haben uns gewünscht, dass Ian in einer sogenannten intakten Familie aufwächst», so Tanja. «Aber wir bleiben auch so seine Eltern.»

Trotz der Turbulenzen geht es Tanja heute gut. Schon vor ihrer Ausbildung zur Hypnosetherapeutin beschäftigte sie sich mit Meditation und Mentaltraining. Auslöser dafür war ein Hirntumor, der bei ihr vor 14 Jahren diagnostiziert wurde. «Das hat mein Bewusstsein fürs Leben verändert. Ich schätze es viel zu sehr, um mich von Negativem herunterziehen zu lassen.»

Dieses Bewusstsein macht die Single-Mutter attraktiv, nicht nur als Moderatorin oder Therapeutin, sondern auch als Frau. Übers Äussere hat sich die Ex-Miss-Schweiz zwar nie definiert. «Mich hat schon immer die innere Entwicklung eines Menschen viel mehr interessiert.» Und so hat auch Amor bei Tanja schon wieder angeklopft. «Ich habe jemanden kennengelernt, mit dem ich mir eine neue Liebe vorstellen kann», erzählt sie. «Eigentlich geht es mir fast zu schnell. Aber wenn jemand kommt, bei dem so vieles passt, kann man sich glücklich schätzen», so Gutmann. Eines will sie aber ganz sicher: «Zeit! Wir werden uns zum Kennenlernen viel Zeit lassen.»