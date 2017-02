Grosseinsatz der Polizei in Zürcher Innenstadt :  Es ging um eine Messerstecherei Zwischen FCZ und GC-Fans

Aufruhr in der Zürcher Innenstadt. Mitten im Getümmel des Samstagsverkaufs fahren mehrere Polizeiautos vor dem Warenhaus Jelmoli vor. Zwei Personen werden festgenommen.

Der Bereich der Seidengasse neben dem Warenhaus wird abgesperrt. Zahlreiche Passanten werden Zeugen der Polizeiaktion und fragen sich, was der Grund dafür ist.

Wie die Stadtpolizei am frühen Abend mitteilt, galt der Einsatz zwei Schweizern (20 und 21), nach denen im Zusammenhang mit einem blutigen Streit zwischen Fussball-Fans gefahndet wurde. Kurz vor 15:30 Uhr konnten die Beamten die beiden Männer an der Seidengasse in einem Auto anhalten und «für weitere Abklärungen» auf die Wache bringen, wie es im Communiqué heisst.

Verletzter ins Spital gebracht

Der Gewaltausbruch war kurz zuvor vor dem GC-Fanlokal an der Heinrichstrasse passiert. Bei der Messerstecherei zwischen Grasshopper- und FCZ-Fans wurde ein 22-jähriger Schweizer verletzt. Eine Ambulanz brachte ihn ins Spital.

Die genauen Hintergründe und der Tathergang sind noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Tatwaffe konnte bisher nicht sichergestellt werden.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer im Zusammenhang mit der Messerstecherei an der Heinrichstrasse, in Nähe der Langstrasse und beim Limmatplatz sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich (Tel. 0 444 117 117) zu melden. (noo)