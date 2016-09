In Anglikon AG retten Flüchtlinge Frau vor Vergewaltiger

Verdächtiger verhaftet Flüchtlinge retten Frau (19) vor Vergewaltigung

ANGLIKON AG - Ein Unbekannter hat am Sonntagabend eine 19-jährige Frau an der Bünz in Anglikon AG angesprochen und in sexueller Absicht angegriffen. Der Mann liess erst vom Opfer ab, als sich zwei Asylbewerber näherten.