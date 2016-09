Nachfolger von Schwester Benedikta :  Deutscher Ex-Polizist (55) ist der neue Verenaschlucht-Einsiedler!

Schwester Benedikta wurde unter 119 Bewerberinnen und Bewerbern vor gut zwei Jahren ausgesucht, als Einsiedlerin in der Verenaschlucht bei Solothurn leben zu dürfen. Nach einem Streit warf sie aber den Bettel hin und kündigte (BLICK berichtete).

Lange war unklar, ob die Stelle als Einsiedler nochmals ausgeschrieben wird. Die Bürgergemeinde Solothurn wollte den Job als einsamer Einsiedler überdenken. Und das tat sie auch. Heute gab sie bekannt, wer Benediktas Nachfolger wird.

Heute wurde an der nicht-öffentlichen Wahl an der Bürgerratssitzung der 55-jährige Michael Daum aus Süddeutschland als nächster Einsiedler bestimmt.

Er wird sein Amt am 1. Oktober in der Verenaschlucht antreten dürfen. Daum konnte sich aus 22 Bewerberinnen und Bewerbern durchsetzen. Früher war er einige Jahre lang als Polizist tätig und wohnte zuletzt in Aalen (D). Daum ist geschieden und Vater von vier Kindern.

Als Einsiedler der Klause in der Verenaschlucht verpflichtet sich Daum, als einsam zu leben und für die Martins- und Verena-Kapelle zu sorgen. Dafür erhält er 2000 Franken monatlich und die Klause als Wohnort kostenlos. (pma)