Die Zehnjährige meldete sich am letzten Donnerstag bei der Polizei: Ein Mann hatte sie in den Lift verfolgt, nachdem sie am frühen Nachmittag in der Migros in Wettingen das WC verlassen hatte.

Der Horror ging los, nachdem sich die Türe geschlossen hatte. Der Mann berührte das Mädchen, bedrängte es und zog teilweise eigene Kleidungsstücke aus.

Als die Lifttüre sich im Erdgeschoss öffnete, konnte das Mädchen ihrem Peiniger entkommen.

Glänzende Lederschuhe, beflaggte Unterhose

Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: zirka 40-jährig, 170 Zentimeter gross und korpulent. Er trug einen kurzer Bart, blaue Jacke, und Jeans, ein schwarzer Schal, glänzende Lederschuhe. Der Mann hatte ein südländisches Aussehen. Er trug Boxershorts mit einer Italien-Flagge.

Insbesondere sucht die Polizei ein älteres Paar als Zeugen, die das Mädchen und den Unhold am Lift im Erdgeschosse beobachtet haben könnten. (bih)