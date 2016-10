Helikopter über Aarau: Polizei fängt Einbrecher dank Super-Puma

«FLIR» sieht bei völliger Dunkelheit

Die Schweizer Luftwaffe hält ständig einen FLIR-Super-­Puma zur Unterstützung von Polizei oder Grenzwache bei Rettungs- und Sucheinsätzen bereit. Die Abkürzung FLIR steht für «Forward Looking Infrared» und weist auf die hochsensiblen Infrarot-Detektoren hin, welche an der Unterseite des Helikopters befestigt sind. Die stärken des FLIR liegen gemäss Armee im «tageszeitunabhängigen Auffinden von Wärmequellen». Die Sensoren sind in der Lage, selbst minimale Temperaturunterschiede von 0,2 Grad darzustellen. Dank der hohen Abbildungsleistung können auch Überwachungsaufgaben aus grosser Höhe und Distanz geleistet werden. (ps)