Missbildungen bei Babys :  Swissmedic warnt vor diesen Akne-Medikamenten

Beim Heilmittelinstitut Swissmedic gehen zunehmend Meldungen ein, dass Frauen schwanger werden, während sie Akne-Medikamente mit dem Wirkstoff Isotretinoin einnehmen.

Das kann für das Kind fatale Folgen haben: Missbildungen von Herz, Hirn und Gesicht.

«Schwerwiegende Behinderungen»

«Die Behinderungen sind in der Regel schwerwiegend», sagt Rudolf Stoller, Experte bei Swissmedic, zur «NZZ am Sonntag«. Erhielt Swissmedic in den Neunzigerjahren jährlich etwa drei Meldungen, sind es seit 2013 jährlich 10.

»Die Zahl der Expositionen ist zu hoch«, sagt Stoller, «zumal es noch eine beträchtliche Dunkelziffer gibt.» Allein von März 2014 bis Oktober 2015 verzeichnete Swissmedic 15 Fälle.

Meist liessen die Frauen das Kind abtreiben, zwei Kinder kamen mit Missbildungen zur Welt.

Information verstärken

Nun will das Heilmittelinstitut die Information der Fachleute und der Öffentlichkeit verstärken. Auch auf europäischer Ebene sind Massnahmen geplant. Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA führt derzeit eine Erhebung zum Thema durch.

Im Fokus der Behörden stehen die Ärzte. Sie verschreiben den Frauen oft zu grosse Packungen, was die Kontrolle erschwert – offenbar auch aus Kostengründen.

»Geschätzt erhält der Apotheker bei jeder dritten Akne-Patientin vom verschreibenden Arzt ein Dauerrezept oder ein Rezept für eine Grosspackung«, sagt Stephanie Balliana, Pressesprecherin des Apothekerverbands Pharmasuisse zur »NZZ am Sonntag".

Seit den Achtzigern auf dem Markt

Der Wirkstoff Isotretinoin wurde in den Achtzigerjahren in dem Roche-Medikament Roaccutan auf den Markt gebracht. Mittlerweile sind auch Generika wie Curakne oder Isotretinoin-Mepha auf dem Markt.

Isotretinoin gilt als wirksamstes Mittel gegen schwere Akne. Es sollte aber nur in schweren Fällen eingenommen werden.