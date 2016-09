Ladeninhaber Andy Scheiwiller aus Arlesheim BL stellt Diebe direkt ins Internet :  Wer hier klaut, wird im ganzen Land bekannt

Facebook-Pranger: Darf er das?

Liestal – Ist es legal, mit Fotos auf Facebook selber nach einem Täter zu fahnden? Grundsätzlich gilt das Recht am eigenen Bild. Heisst: Wer ein Bild veröffentlichen will, braucht die Einwilligung der abgebildeten Person. Wer das nicht tut, riskiert eine Anzeige wegen Persönlichkeitsverletzung. Auch das Teilen eines Aufrufs kann dann strafbar sein. Ausnahmen gibt es, wenn ein öffentliches Interesse vorliegt. «Ermittlungen sollten Aufgabe der Polizei und Staatsanwaltschaft sein und nicht die einer Privatperson», so ein Sprecher der Kantonspolizei Baselland.