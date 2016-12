Knie-Clown David Larible (59) bestreitet die Pädo-Vorwürfe :  «Diese drei Zungenküsse hat es nie gegeben!»

Clown unter Verdacht

Der Fall Larible

Was passierte wirklich am 24. Oktober beim Treffen des weltberühmten Clowns David Larible (59) mit seinem 14-jährigen Fan? Das Mädchen behauptete laut «SonntagsZeitung» gegenüber der Polizei, der Knie-Clown habe ihr in einem Zürcher Hotelzimmer Zungenküsse gegeben. Das Mädchen hat einige Zeit nach dem Treffen im Oktober bei der Stadtpolizei Zürich Anzeige erstattet.

Zugriff im Tessin

Die Staatsanwaltschaft IV für Gewalt und Sexualdelikte übernahm den Fall. Sie beauftragte die Tessiner Kantonspolizei, Larible festzunehmen. Der Zugriff erfolgte am 20. November – nach der letzten Knie-Vorstellung in Lugano. Der Clown wurde vor den Augen seiner Familie verhaftet und nach Zürich überstellt.

Der Zirkusartist wurde von Staatsanwältin Françoise Stadelmann zum Tatvorwurf der sexuellen Handlungen mit einem Kind einvernommen. Larible bestreitet, dem Mädchen Zungenküsse verabreicht zu haben. Nach einer zweiten Nacht in Haft kam Larible auf freien Fuss. Er darf mit dem Mädchen und dessen Mutter nicht mehr in Kontakt treten.