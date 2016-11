Kirschblütler-Opfer Sabine Bundschu (57) klagt an «Die Schweiz tut zu wenig gegen Sekten!»

LÜSSLINGEN-NENNIGKOFEN SO - Die Münchnerin Sabine Bundschu (57) besuchte acht Jahre lang die Kirschblütengemeinschaft in Lüsslingen SO. Nur mit Mühe konnte sie sich lösen.