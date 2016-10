Jetzt spricht der Bolgen-Plaza-Kläger :  «Hass und Aggressionen sind unvorstellbar»

Die Après-Ski-Legende «Bolgen Plaza» in Davos muss um 19 Uhr statt um 23 Uhr dicht machen. Das hat das Bundesgericht vor Tagen entschieden. Das liess die Emotionen im Bündner Ski- und Wirtschaftsort hochgehen. Der Kläger, Kurt Compagnoni, erklärt in der aktuellen Ausgabe der «Davoser Zeitung» erstmals, wie er die Reaktionen erlebt.

Man könne sich die Aggressionen kaum vorstellen, sagt er. Er sei aber nicht der Einzige, der sich über den Lärm des Bolgen-Lokals beschwerte.

«Glauben Sie, dass jemand noch den Mut hat, hinzustehen und zu sagen: ‹Ja, ich finde den Lärm unzumutbar.›» Er habe dies getan und würde nun zusammen mit seiner Familie die Konsequenzen «hautnah» erleben.

Bergbahn-Chef erinnert an Vater

Auch der Chef der Bergbahnen in Davos Klosters, Carlo Schertenleib, kommt in der Zeitung zu Wort. In einem Leserbrief lässt der CEO die Vater-Beziehung spielen: Er habe Kurt Compagnonis Vater, Riccardo Compagnoni, vor Jahrzehnten kennengelernt. Mit ihm sass er jeweils an einem Tisch zusammen und löste die Probleme gemeinsam.

Zwischen den Zeilen fordert Schertenleib vom Lärm-Kläger Compagnoni ein ähnliches Vorgehen: «Es wäre gut, würde man sich wie dazu mal an einen Tisch setzen und einen Kompromiss finden.»

Für ihn sähe der so aus, dass man das Bolgen bis 21 Uhr offen liesse. Das schulde man der Bevölkerung und dem Image von Davos, so der CEO. (pma)