Der Kanon wurde aus dem Singbuch verbannt :  An diesem C-A-F-F-E-E verbrennt man sich die Finger

«C-a-f-f-e-e, trink nicht so viel Kaffee. Nicht für Kinder ist der Türkentrank, schwächt die Nerven, macht dich blass und krank. Sei doch kein Muselmann, der ihn nicht lassen kann.»

Noch vor einigen Jahren sangen die Kinder in den Schulzimmern voller Inbrunst den Kanon «C-A-F-F-E-E». Damals waren solche Lieder lustig. Heute sind sie wegen der negativen Anspielung auf Türken und Muslime kaum mehr möglich.

Dabei war der aus Sachsen stammende Komponist Carl Gottlieb Hering (1766–1853) wohl kaum fremdenfeindlich eingestellt. Pirmin Lang, Fach­didaktiker für Schulmusik an der Musik-Hochschule Luzern, erklärt: «Der musikalische Reiz lag in der musikalischen Umsetzung der Töne C, A, F und E, die einen Tonika-Dreiklang mit nachfolgendem Leitton ergeben und somit die harmonische Grundstruktur des Kanons legen.» Lang bestätigt aber: Der Text müsse heute als ­«problematisch» betrachtet werden.

Von Hering stammen weitere bekannte, unverfänglicher Kinderlieder wie «Hopp, hopp, hopp, Pferdchen lauf Galopp» und «Morgen, Kinder, wirds was geben». Pirmin Lang beschäftigt sich mit dem Liedgut, das sich für die Schule eignet. «Der Missbrauch von Liedern für politische Zwecke ist uns allen bewusst. Die Schule hat in der Vergangenheit oftmals Hand geboten zur Ausbreitung von Ideologien.»

Der bewusste Umgang bei der Wahl des Liedguts sei ­daher unumgänglich und gehöre zur Professionalität von Lehrpersonen. «Rassistische, ­sexistische oder drogen- und ­gewaltverherrlichende Texte ­haben im schulischen Umfeld nichts verloren, auch wenn solche Songs sehr populär sein mögen», sagt Lang. Unter anderem verweist er auf Songs von Rapper Bushido und von Amy Winehouse.