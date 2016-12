BLICK war bei der Lotto-Ziehung gestern Abend live dabei :  Jetzt müssen die Kugeln heiss baden!

Es ist wie verhext! Zum 48. Mal in Folge konnte der Schweizer Lotto-Jackpot nicht geknackt werden – und steigt damit auf 70 Millionen Franken. «So lange hat in der Geschichte noch kein Schweizer Lotto-Jackpot überlebt», sagt Olivier Brun (51) von Swisslos dazu.

Er ist die vielleicht unscheinbarste Glücksfee der Welt. Er reiste gestern extra von Lausanne in ein kleines Nebenstudio im SRF-Hochhaus, nur, um den Knopf zu drücken, der das Mischen und Ziehen in Gang setzt. Zu sehen ist er bei der TV-Übertragung keine Sekunde!

An ihm liege es sicher nicht, dass der Hauptgewinn einfach nicht fallen will: «Ich fasse die Kugeln nur mit weissen Handschuhen an, damit ja kein Fett von meiner Haut daran kleben bleibt.»

«Bescheissen ist schlicht nicht möglich»

Auch die Maschine selber sei – statistisch gesehen – nicht geiziger als ihre drei Vorgängerinnen. Trotzdem würden sämtliche Kugeln heute sicherheitshalber gebadet und mit einer speziellen Flüssigkeit poliert. Alles unter strenger Aufsicht. Vielleicht nützt es ja etwas.

Überwacht wird die Ziehung von Thomas Zeller (56), Stadtammann im Zürcher Kreis 5. «Obwohl wir immer wieder mit Verschwörungstheorien konfrontiert werden, kann ich sagen: Bescheissen ist schlicht unmöglich!»

Die Sicherheit sei dermassen hoch, dass er sogar selber mitspielen dürfe – und das auch getan hat: «Sollte ich gewinnen, wäre das für Swisslos aber wohl der Super-GAU», witzelt er.Für Swisslos bedeutet der Mega-Jackpot sowieso hauptsächlich eines: viel Arbeit beim Abgleichen der Zahlen.

Die nächste Ziehung ist am Samstag. Vielleicht sind die Kugeln nach einem heissen Bad ja endlich spendabel!