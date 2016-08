Im Lauterbrunnental springt Wingsuiter auf Facebook live in den Tod

Das Video beginnt harmlos. Der Deutsche Armin S. macht sich bereit für einen Wingsuit-Flug. Via Facebook Live filmt er sich dabei. Kurz vor dem Absprung sagt er in die Kamera: «Heute fliegt ihr mal mit. Aber ihr hört nur was. Ich steck euch ein. Tschau.» Dann packt er das Handy in die Tasche.

Von da an sieht der Zuschauer nichts mehr, sondern hört nur noch den Ton. Doch dieser ist umso verstörender.

So hört man wie Armin S. abspringt, hört den Luftzug. Dann ein Schrei und Geräusche eines Sturzes. Dann ist Stille, nur das Glockengeläut von Kühen ist zu hören.

Seine Freunde verfolgen das Ganze live mit. «Was ist da los?» oder «Ich mach mir wirklich Sorgen» sind die ersten Kommentare. Wenig später kommen die ersten Trauerbekundungen. «Du warst ein toller Mensch und Freund. Fly Free.»

Gemäss den Aussagen in den Kommentaren flog S. im Lauterbrunnental in den Tod. Die Kantonspolizei Bern konnte den Unfall aber noch nicht bestätigen. Abklärungen sind im Gang.

Laut einem Bekannten lebte Armin S. in Freiburg im Breisgau und hatte ein kleines Kind. «Er war ein erfahrener Fallschirmspringer, flog aber erst seit einem Jahr mit dem Wingsuit», sagt er zu BLICK. (sas/stj)