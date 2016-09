Ehemaliger «Blick am Abend»-Kolumnist :  Helmut-Maria Glogger (†68) ist tot

Helmut-Maria Glogger, der bekannte Journalist und ehemalige Mitarbeiter des BLICK-Verlags Ringier, ist laut «persoenlich.com» im Alter von 68 Jahren verstorben.Glogger machte sich als pointierter Autor und Kolumnist schweizweit einen Namen.

Nachdem er vor über 30 Jahren zu Ringier wechselte, war er in den Chefredaktionen von BLICK, SonntagsBlick und Schweizer Illustrierte, später während mehreren Jahren als Chefredaktor der Glückspost tätig.

In seiner Kolumne «Glogger mailt ...», die er während sechs Jahren im «Blick am Abend» führte, bewies er immer wieder seine Scharfzüngigkeit.

Glogger war ein Boulevard-Journalist alter Schule – und von einem unglaublichen Pflichtgefühl besessen. Seine Kolumne lieferte er jeden Tag pünktlich ab.

Und wenn er mal in der Türkei in den Ferien war (Last Minute, versteht sich), gab er den Text telefonisch durch - oder schickte ihn zerstückelt per SMS. Aber immer pünktlich.

Die junge Redaktion konnte auch von seinem unglaublichen Erfahrungsschatz profitieren. Kein Royal, den er nicht persönlich gekannt hätte oder über den er nicht innert kürzester Zeit einen intimen Text hätte liefern können.

Lieber Helmut-Maria, wir sind uns sicher, du sitzt jetzt im Himmel mit Diana auf dem Sofa und lachst über alte Zeiten.

Wir vermissen dich, dein BLICK-Team. (bö)