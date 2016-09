Zentrum der Handschlag-Verweigerer :  Polizei-Einsatz bei König-Faysal-Moschee in Basel

Bei der König-Faysal-Moschee an der Friedensgasse in Basel ist ein Grosseinsatz der Polizei im Gange. Wie Andreas Knuchel von der Kantonspolizei Basel-Stadt auf Anfrage bestätigt, läuft ein Einsatz des Migrationsamtes unterstützt durch die Kapo. Weitere Details sind noch keine bekannt. «Die Strasse rund um das Gebäude ist Abgesperrt», sagt ein Leserreporter zu BLICK. «Es kommt niemand rein und niemand raus.»

In der König-Faysal-Moschee predigt der Vater der beiden Therwiler Handschlag-Verweigerer als Imam. Aus demselben Umfeld stammt auch der Extremist A.J., der unter dem Namen der «Apotheker» bekannt wurde. Der 24-Jährige stellt laut Behörden eine «ernst zu nehmende Gefahr» für die öffentliche Sicherheit der Schweiz dar und sitzt in einem Basler Gefängnis in Ausschaffunghaft. (rey)

