Von Belgien nach Basel :  Ein Prinz für die Schweiz

Er ist der Neffe von König Philippe von Belgien: Der belgische Prinz Amedeo (30), so berichten belgische Medien, soll zusammen mit seiner Frau Elisabetta Rosboch von Wolkenstein (29) und der gemeinsamen Tochter Anna Astrid (9 Monate) in die Schweiz ziehen. Genauer: Nach Basel.

Amedeo soll in Basel bei der Bank Gutzwiller & Cie arbeiten. Die Privatbank – deren Kunde man erst mit einem Jahreseinkommen ab mindestens 230’000 Euro werden kann – gehört seinem Vater Prinz Lorenz.

Für Prinz Amedeo ist die Schweiz kein unbekanntes Pflaster: Bereits in den ersten sieben Lebensjahren hatte er mit seinen Eltern in Basel gewohnt.

Amedeo und Elisabetta hatten sich in London kennengelernt, wo der Prinz an der London School of Economics studierte. 2009 zogen sie nach New York. Erst 2014 machte die Familie die Beziehung publik. Am 5. Juli heirateten die beiden in Rom und zogen nach Belgien. (stj)