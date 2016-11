Ihre Wohngemeinde Merenschwand AG importiert 95,9% aus dem Ausland :  Dreckstrom für Doris Leuthard

Immer wieder warnt Energieministerin Doris Leuthard vor dem sofortigen AKW-Ausstieg. Ihr Hauptargument – auch an die Adresse der Grünen: Stellt die Schweiz ihre Atommeiler schnell ab, braucht es mehr Stromimporte. Und die sind nicht über alle Zweifel erhaben.

Der «Aargauer Zeitung» sagte sie unlängst, was aus ihrer Sicht die Folge eines schnellen AKW-Ausstiegs ist. «Seien wir ehrlich: Aus der Steckdose fliesst Kohlestrom.» Oder anders gesagt: Wer für den sofortigen Atomausstieg stimmt – also Ja sagt zur Atomausstiegs-Initative, die am 27. November an die Urne kommt –, der ist für den Import von dreckigem, CO2-belastetem Kohlestrom verantwortlich.

Merenschwand alles andere als vorbildhaft

Ein Blick auf die offizielle, von den Schweizer Stromlieferanten betriebene Website stromkennzeichnung.ch entlarvt nun genau dieses Argument als wenig faktengestützt. So hat das Webportal «Infosperber» die Bilanz in Leuthards Wohngemeinde Merenschwand AG angeschaut. Und dort ist man alles andere als vorbildhaft. Beim Autor handelt es sich im Kurt Marti, einen Atom-Gegner der ersten Stunde.

Wenn Bundesrätin Doris Leuthard nämlich zu Hause den Backofen anwirft, fliesst schon heute Kohlestrom aus der Steckdose. In Merenschwand kamen im Jahr 2014 – neuere Zahlen gibt es noch nicht – schon 95,9 Prozent des Stroms aus dem Ausland, und zwar aus «nicht überprüfbaren Energieträgern». In dieser Rubrik werden normalerweise die fragwürdigsten Energieprodukte versteckt, also vor allem Kohlestrom aus Deutschland und Atomstrom aus Frankreich. Und dies alles, ohne dass die Schweiz schon aus der Atomenergie ausgestiegen wäre.

Als Grund gibt die Elektrizitäts-Genossenschaft Merenschwand, die im Wohnort der CVP-Magistratin für die Stromversorgung zuständig ist, Folgendes an: «Im Strommix an unsere Kunden ist ein Wert von 95,81 Prozent mit ‹nicht überprüfbare Energieträger› deklariert. Dieser Wert entsteht dadurch, weil wir die Energie zu Marktpreiskonditionen beschaffen, wo der Liefermix standardmässig als ‹100% nicht überprüfbare Energieträger› deklariert wird.»

Nichtsdestotrotz sagte die Energieministerin im Interview mit der «Aargauer Zeitung»: «Wenn wir im nächsten Jahr drei Kernkraftwerke abstellen, dann müssen wir über längere Zeit importieren: Kohlestrom aus Deutschland und Atomstrom aus Frankreich.» Dumm nur, dass die Elektrizitäts-Genossenschaft Merenschwand, bei der Leuthard als Privatperson den Strom für ihr Haus beziehen muss, genau dies heute auch schon tut. (hlm)