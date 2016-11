Stammbäume der Kandidaten :  In Hillarys Adern fliesst königliches Blut

Sollte Hillary Clinton die US-Präsidentschaftswahl gewinnen, sässe künftig eine entfernte Verwandte des französischen Staatschefs François Hollande im Weissen Haus. Beide hätten nämlich Vorfahren in einer mittelalterlichen französischen Königsdynastie, enthüllt der französische Ahnenforscher Jean-Louis Beaucarnot in seinem neuen Buch «Dico des Politiques» (Politiker-Wörterbuch).

Hillary Clinton stammt demnach mütterlicherseits über ihre Urgrossmutter Delia Martin von Familien im französischsprachigen Québec in Kanada ab. Damit habe die US-Demokratin laut der Nachrichtenagentur AFP Vorfahren in insgesamt 16 französischen Départements, darunter das an Deutschland grenzende Département Moselle und der Hauptstadtbezirk Paris.

Hillary mit François Hollande verwandt

Zu Clintons Ahnen in der 23. Generation zählt laut Beaucarnot der französische König Ludwig X., der den Beinamen «der Zänker» trägt und Anfang des 14. Jahrhunderts herrschte. Dieser wiederum ist der Bruder des französischen Königs Philipp V., genannt «der Lange», der zu den Vorfahren von Hollande zählt.

Über ihre Vorfahren in Québec ist Clinton den Forschungen zufolge auch mit den Sängerinnen Madonna und Céline Dion sowie mit der US-Schauspielerin Angelina Jolie verwandt.

Wein in Trumps Adern

Clintons republikanischer Rivale Donald Trump hat laut Beaucarnot hingegen keine bekannten Vorfahren in Frankreich.

Der Immobilienmilliardär hat unter anderem deutsche Vorfahren. Sein Grossvater Frederick Trump stammte aus einer Weinbauernfamilie im pfälzischen Kallstadt (1200 Einwohner). Er wanderte 1885 mit nur 16 Jahren in die USA aus, wo er mit Nachtklubs ein Vermögen machte.

Hollande würde seine Verwandte wählen

Ob auch aus familiären Gründen oder nicht – Hollande ist der Kandidatin Clinton zugeneigt. Im August kritisierte der französische Staatschef Trump mit ungewöhnlich drastischen Worten. Nach abfälligen Äusserungen des Immobilienmilliardärs über die muslimischen Eltern des im Irak getöteten US-Soldaten Humayun Khan sagte Hollande, die Worte des Republikaners erzeugten ein Gefühl von Brechreiz. (gf)

