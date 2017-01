Terror-Anschlag in Berlin :  Lukasz U. starb auf Parkplatz am Spreeufer

Nun ist klar, wann genau der LkW-Fahrer Lukasz U.* durch die tödlichen Schüsse des Berlin-Attentäters Anis Amri (†24) starb.

Wie mehrere deutsche Medien berichten, hat die Bundesanwaltschaft heute in einem Statement über die neuesten Ermittlungsergebnisse informiert. Demnach feuerte Amri bereits auf dem Parkplatz am Spreeufer auf den Polen, also noch vor dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz.

Ausserdem hat die Berliner Justiz heute einen Haftbefehl gegen einen Kontaktmann Amris erlassen. (stj)