Syrien IS nimmt erneut Gasfelder in Syrien ein - Vormarsch auf Palmyra

Beirut – Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat in Zentralsyrien erneut mehrere wichtige Gasfelder eingenommen. Zugleich rückten die Extremisten bis auf wenige Kilometer an die historische Oasenstadt Palmyra heran.