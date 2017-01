«Fuck Donald Trump! Fuck white people» :  Schwarze Rassisten-Gang quält Behinderten

Bei den Tätern handelt es sich um zwei junge Frauen und zwei junge Männer. Sie hatten in einem Vorort von Chicago ein Auto gestohlen und einen 18-jährigen weissen, geistig behinderten Mann entführt. Offenbar kannten sie ihn von der Schule.

Die Aufnahmen stellten sie auf Facebook

In einem Versteck misshandelten sie ihr Opfer zwischen 24 und 48 Stunden lang. Sie filmten ihre Folterungen und streamten sie via Facebook Live in Echtzeit ins Internet.

Im Film ist zu sehen, wie das Opfer mit zugeklebtem Mund in einer Ecke sitzt, Hände und Beine offenbar gefesselt. Der Mann stöhnt und versucht zu schreien. Seine Angreifer lachen und rufen wiederholt «Fuck Donald Trump! Fuck white people!» Sie rauchen, scheinen zugedröhnt zu sein.

Das Opfer ist «schwer traumatisiert»

Die Kleidung des Opfers ist an einer Stelle zerschnitten, sein Haar an einer Stelle bis auf die Kopfhaut zurückgeschnitten, man sieht eine blutende Wunde.

Eine Polizeipatrouille griff den misshandelten Mann auf, als er am Dienstag verwirrt durch die Strassen lief. Er wurde ins Spital gebracht. Seine körperlichen Verletzungen sind nicht gravierend, laut Polizei ist das Opfer aber «schwer traumatisiert».

Der Polizei gelang es, die Rassisten-Gang ausfindig zu machen und zu verhaften. Chicagos schwarzer Polizeichef Eddie Johnson sagte: «Es ist widerlich!» (gf)