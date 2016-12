Flüchtlinge Flüchtlings-Einsatz der Nato kann vorerst weiterlaufen

Brüssel – Der wegen der Flüchtlingskrise gestartete Nato-Einsatz in der Ägäis kann bis auf Weiteres fortgesetzt werden. Die Türkei stellt sich einer Fortsetzung der Nato-Patrouillen in der Ägäis vorerst nicht in den Weg.