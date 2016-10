Elon Musk: Glaubt an Leben in der Matrix - Sind in einem Computerspiel

Der Film «Matrix» kam 1999 ins Kino und war nicht nur technisch revolutionär. Völlig neu war die Idee dahinter: Unser Leben ist gar nicht echt, sondern eine Simulation. Alles, was wir sehen, spüren, schmecken, ist nur Einbildung. Die ganze Welt ist nur virtuell.

Tönt nach reiner Science-Fiction. Es gibt aber nicht wenige, die tatsächlich daran glauben. Wissenschaftler und Visionäre befassen sich aktiv mit der sogenannten Simulationstheorie. Ein bekannter Vertreter dieser alternativen Weltbild-Idee ist Tesla- und SpaceX-Gründer Elon Musk (45).

Neben der Kolonialisierung des Mars und der Revolutionierung der Auto­industrie findet der Unternehmer irgendwie noch Zeit, über die grossen Fragen des Lebens zu philosophieren. Und Musk kommt dabei zum Schluss: Wir leben in einem Computerspiel.

Fortschritt bis zur Perfektion

Doch kann die Matrix wirklich real sein? Musk argumentiert folgendermassen: «Vor 40 Jahren hatten wir Pong – zwei Rechtecke und einen Punkt. Jetzt, 40 Jahre später, haben wir fotorealistische 3D-Simulationen mit Millionen von Leuten, die gleichzeitig spielen und es wird jedes Jahr besser. Bald werden wir Virtual Reality haben, wir werden Augmented Reality haben».

Gehe dieser Fortschritt so weiter, würden Computerspiele in der Zukunft nicht mehr von der Realität zu unterscheiden sein. Musk geht davon aus, dass die Menschheit, wenn sie die Möglichkeit der perfekten Lebenssimulation besitzt, diese auch millionenfach verwenden wird. In diesem Fall gäbe es neben einer wahren Realität Millionen vonSimulationen davon – und die Chancen, dass wir uns in diesem Szenario in der einen realen Welt befinden würden, seien sehr gering.

Mysteriöse Förderer

Musk ist nicht der einzige Fan der Simulationstheorie. Im Silicon Valley seien die Leute laut dem «New Yorker» geradezu besessen von der Idee. Zwei superreiche Tech-Magnaten hätten sogar heimlich Wissenschaftler damit beauftragt, Wege zu finden, um aus der Simulation herauszubrechen. Einer der Förderer könnte demnach Elon Musk sein.

Wie die Forscher der Simulation auf die Schliche kommen und vor allem wie sie einen Weg daraus finden wollen, weiss man nicht. Details zum Projekt gibt es keine.



Es ist deshalb völlig offen, ob wir noch zu Lebzeiten erfahren werden, ob wir wirklich in einerechten Welt leben oder alles nur Lug und Trug ist. Wenn wir es dennherausfinden.