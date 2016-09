Apokalyptischer Anblick :  Russischer Fluss färbt sich blutrot

Seit Dienstag leuchtet der sibirische Daldykan-Fluss in einem kräftigen rot. Anwohner der in der Nähe liegenden Stadt Norilsk haben das schaurige Spektakel beobachtet und auf Social Media geteilt.

rie : La rivière Daldykan qui devient rouge sang, On ne sait pas ce que c'est, des analyses sont en cours. https://t.co/kpOZP4KaM2 — ¶ ¬ T ¬ A (@PorteTonArme) 2013-07-22 14:22:09.0

Die lokalen Behörden haben eine Untersuchung eingeleitet, um die Gründe für das unnatürliche Phänomen zu untersuchen. Es wird jedoch vermutet, dass die dramatische Färbung durch die anliegenden industriellen Anlagen der Stadt verursacht wurden.

Norilsk beherbergt eine Vielzahl an Fabriken des Metall-Unternehmens Norilsk Nickel. Die Schadstoffbelastung in der sibirischen Stadt gehört zu den höchsten der Welt. So sterben überdurchschnittlich viele Menschen an Erkrankungen der Atemwege. (cv)