Alexandras Unschuld kostet 1,1 Millionen Franken :  Escort-Service bietet Jungfrauen an

Alexandra (18) hat Grossbritannien in der TV-Show «This Morning» auf ITV schockiert: Die Rumänin will ihre Jungfräulichkeit verkaufen! Für eine Million Euro, knapp 1,1 Millionen Franken! Sie bekommt davon 880’000 Franken. Denn 20 Prozent kassiert die deutsche Online-Agentur «Cinderella-Escorts» über die sich Alexandra an den Mann bringen will. Dies erklärt der Escort-Service auf Anfrage von BLICK.

«Ärztlich überprüfte 100-prozentige Jungfrau»

Natürlich sei Alexandra «wie alle Jungfrauen bei Cinderella Escorts eine ärztlich überprüfte, 100-prozentige Jungfrau», heisst es auf der Homepage des Anbieters. Ja, die Rumänin ist nicht die Einzige! Auch Ariana (20), Florentina (19) und Julia (24) wollen ihre Unschuld in Bares ummünzen.

«Der Käufer kann selbstverständlich erneut mit einem Arzt seines Vertrauens ihre Jungfräulichkeit feststellen lassen», heisst es in der Beschreibung des Angebots von Alexandra.

«Geld gibt einem viele Optionen»

Sie habe nur darauf gewartet, 18 Jahre alt zu werden, um endlich ihre Jungfräulichkeit versteigern zu können, heisst es weiter. «Geld gibt einem viele Optionen. Ich kann die Welt bereisen, an einer guten Universität studieren.» Ausserdem hätten ihre Eltern sehr wenig Geld. «Ich möchte ihnen ein Haus kaufen», schreibt Alexandra auf der Homepage der Agentur.

Wenn es ums Geschäft geht, gibt sich Alexandra in der britischen TV-Show trotz ihrer Unerfahrenheit abgebrüht: Das sei nichts Emotionales für sie, sagt die Rumänin. «Ich weiss, weshalb ich das tue. Es ist nicht für die Sache an sich.» Sie werde einfach ein Glas Wein trinken, dann sei es auch irgendwann vorbei.

«Promis» sind billiger

Neben den ärztlich beglaubigten Jungfrauen sind bei der Escort-Agentur übrigens auch Celebrities zu haben. Aktuell im Angebot: Pornostar Regina Moon, Herrin Cherry Preston und Playmate Angel Wicky. Im Gegensatz zu den Jungfrauen sind diese geradezu billig: Den grossbusigen Engel Wicky etwa gibts für zwei Stunden schon zum Preis von 1100 Franken. (noo)