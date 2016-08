Bergsteiger-Unglück im Monte-Rosa-Massiv :  Hier stürzten die drei Schweizer in den Tod

Drei Schweizer Bergsteiger sind heute Morgen gegen 7 Uhr auf der Südseite des Monte-Rosa-Massivs in den Tod gestürzt. Fünf Überlebende wurden von italienischen Rettungsmannschaften in eine Berghütte gebracht.

Die Alpinisten gehörten einer Seilschaft von insgesamt acht Personen an, wie Tiziano Trevisan, Sprecher der Bergrettungsorganisation im Aostatal auf Anfrage der Nachrichtenagentur SDA sagte.

Laut dem Hüttenwart der nahegelegenen Mantova-Hütte haben die Bergsteiger Französische gesprochen. Sie seien inzwischen abgereist.

Die drei Bergsteiger stürzten 800 Meter in die Tiefe, nachdem sich grosse Schneemassen losgelöst hatten. Laut «Aosta Sera» liefen sie am Rande einer Schneewechte beim Gnifetti-Pass bei der Signalkuppe, als diese sich löste und in die Tiefe fiel.

Die anderen Bergsteiger konnten Alarm schlagen, wie mehrere Nachrichtenagenturen meldeten. Sie wurden von den Rettungskräften in eine Berghütte gebracht. Die Leichen konnten wegen hoher Gefahr weiterer Schneeabbrüche noch nicht geborgen werden.

Ein Augenzeuge berichtet, dass sich derzeit zahlreiche Bergsteiger am Monte Rosa befinden. Die Temperaturen sind hoch, die Nullgradgrenze befindet sich auf fast 4800 Metern über Meer – möglicherweise sind die Schneemassen deshalb ins Rutschen geraten.

Der Monte Rosa liegt an der Grenze zwischen der Schweiz und Italien. Sein Hauptgipfel, die 4634 Meter hohe Dufourspitze, liegt in der Schweiz. Der Absturz ereignete sich gemäss der Nachrichtenagentur Ansa an der Signalkuppe. (bau/SDA)