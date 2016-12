Die schönsten Weihnachtsmärkte :  Lichtermeer unter freiem Himmel

Dresden

1434 zum ersten Mal als «Strezelmarkt» erwähnt, schmückt sich der Dresdner Markt (24. November bis 24. Dezember) mit dem Titel «ältester Weihnachtsmarkt Deutschlands». Um 1500 wurden hier erstmals «Christbrote uff Weihnachten» an die ­Bürger verkauft. Der weltberühmte Dresdner Christstollen verdankt seine mürbe Konsistenz dem Papst Innozenz VIII (1432–1492). Zu seiner Zeit galt das kirchliche Verbot, vor Weihnachten – aus Fastenzeitgründen – in Backwerken Butter zu verarbeiten. Der Kurfürst Ernst von Sachsen und sein Bruder Albrecht baten den Heiligen Vater, das noch mal zu überdenken. Tatsächlich hob er 1491 das Butter-Verbot auf – allerdings gegen Zahlung eines kleinen Butter-Ablasses an die Kirche. Der echte Stollen trägt heute ein Siegel, denn es versuchen sich auch viele Nachahmer daran. Ansonsten ist der Markt bekannt für Weihnachtskunsthandwerk aus dem Fichtelgebirge.