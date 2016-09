Unterwegs in Südamerika :  Die 10 schönsten Erlebnisse in Chile

Chile - Land der Extreme

Dieses Land hat vermutlich die seltsamste Form der Welt: Chile ist 4300 Kilometer lang, durchschnittlich nur 180 Kilo meter breit und erstreckt sich über 39 Breitengrade von Norden nach Süden, was in etwa der Strecke Schweiz–Westafrika entspricht.

Dementsprechend extrem sind die Unterschiede der Regionen und Ökosysteme. Der Norden ist durch die Atacama- Wüste geprägt. Die Region liegt im Regenschatten des Andengebirges. Zudem verhindern kalte Meeresströmungen (Humboldtstrom) die Bildung von Wolken an der Küste. Dies macht die Atacama-Wüste zur trockensten Wüste der Welt.

In Mittelchile lässt sich das Klima etwa mit demjenigen um das Mittelmeer vergleichen – hier wachsen die berühmten Weine des Landes. Was dem Norden an Niederschlägen fehlt, macht der Süden wieder wett: In Patagonien und Feuerland ist es sehr feucht und kühl.

Nicht nur die Nord-Süd-Ausdehnung ist extrem, auch von Westen nach Osten weist Chile ein dramatisches Relief auf. In weniger als 200 Kilometern steigt das Land vom Meeresspiegel bis zu Höhen von über 6000 Metern an. So schön das Anden-Panorama ist, so gefährlich ist das Gebirge.

Denn die Anden sind mit 7500 Kilometern nicht nur die längste Gebirgskette der Welt, sondern auch das Ergebnis mehrerer Erdplatten, die sich unter Südamerika schieben: Erdbeben und aktive Vulkane sind die Folge. Die Erde kommt hier nie zur Ruhe: Das letzte Erdbeben ereignete sich im September 2015, der letzte nennenswerte Vulkanausbruch vor etwa einem Jahr (Vulkan Calbuco im «Lake District»).

Diese extreme Geografie beschert den Reisenden einerseits intensive Erlebnisse, erfordert aber zugleich auch, dass man Zeit für die Transportwege einberechnet.