Unterwegs auf den Philippinen :  Sind das die schönsten Inseln der Welt?

Der Inselstaat der Philippinen zählt unglaubliche 7107 Inseln. Viele von ihnen so schön wie aus einem Bilderbuch. Das sehen auch die Leser des Reisemagazins «Condé Nast Traveler» so. Bei den diesjährigen «Reader’s Choice Awards» wurden die Inseln Cebu, Palawan und Boracay unter die Top Ten der Welt gewählt. Nicht nur das: Auch im Magazin «Travel+Leisure» haben die drei Eilande Spitzenplätze im Ranking «Islands in the World» ergattert.

Palawan – So schön wie eine Postkarte

Palawan ist eine typische Postkarten-Insel: So schön, dass es fast schon kitschig ist. 30 Grad Lufttemperatur, 26 Grad im Wasser: Da braucht es nur einen Bikini und ein paar Flipflops, um glücklich zu sein. Noch ein Geheimtipp ist die Region um die Stadt El Nido am Nordende der Insel. Alleine hier gibt es etwa 50 Strände mit dem gleichen Dreamsetting: weisser Sand und dramatische Kalksteinformationen.

Die Bergrücken der Insel Palawan klettern teilweise bis zu 2000 Meter hoch. Wer sich eine Auszeit von Strand gönnen will, findet im karstigen Hinterland genügend Aktivitäten zum Austoben. Die einzigartige Karstlandschaft ist ein wahres Eldorado für Naturliebhaber, Outdoor-Fans und Abenteurer. Die hügelige Dschungellandschaft eignet sich ausgezeichnet für Trekkingtouren und Expeditionen.

Ebenfalls auf Palawan befindet sich der weltweit längste unterirdische Fluss. In einem faszinierenden Höhlenkomplex schlängelt sich der 8,2 Kilometer lange Sabang durch das darüber liegende Kalksteingebirge. Er schafft ein Naturschauspiel mit eindrucksvollen Tropfsteinen, bevor er in das Südchinesische Meer mündet. 1999 wurde der gesamte Nationalpark aufgrund seiner spektakulären Karstlandschaft und seines komplexen Ökosystems zum Unesco-Weltnaturerbe erklärt. Der Eingang in die unterirdische Welt liegt versteckt in einer malerischen Lagune.

Tipp: Die Schweizerin Judith vom «El Nido Boutique & Artcafé» bietet Boot- und Kajaktouren zu den vorgelagerten Inseln des Bacuit Archipels an. www.elnidoboutiqueandartcafe.com

Cebu – Familienspass und Inselgeschichte

Cebu ist die wohl bekannteste Touristen-Insel der Philippinen. Durch eine gute touristische Infrastruktur mit schönen Hotelanlagen und flach abfallenden Stränden eignet sich Cebu besonders für Familienferien. Ein Familienhighlight sind zweifelsohne Schnorcheltrips zu den Korallengärten entlang der Küste. Für Grossstadtflair sorgt die Inselhauptstadt Cebu City, die eine besondere Rolle in der Geschichte der Philippinen spielt.

Der portugiesische Weltentdecker Ferdinand Magellan erreichte als erster Europäer im Jahr 1521 die Inselwelt und war ausschlaggebend für die Christianisierung des Landes. Das bekannteste Bauwerk dieser Ära ist die Kirche «Basilica Minore del Santo Niño», in der eine wundertätige Jesus-Statue verehrt wird und die zum Unesco-Weltkulturerbe erhoben wurde. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist das Magellan-Kreuz. Es wurde zu Ehren Magellans gestiftet und steht heute an jenem Ort, wo im 16. Jahrhundert die ersten philippinischen Christen getauft worden sind.

Boracay - Puderzuckerweisse Sandstrände

Laut den Lesern des «Condé Nast Travelers» ist Boracay die schönste Insel der Welt. Dabei ist das Eiland gerade mal sieben Kilometer lang und an der schmalsten Stelle einen Kilometer breit. Dafür ist die Insel, die in den 1970er-Jahren erstmals auf der touristischen Landkarte auftauchte, rundherum mit puderzuckerweichen Sandstränden umgeben – gesäumt von Palmen und türkisfarbigem Meer. Die Königin unter Boracays Stränden ist der vier Kilometer lange White Beach an der Westküste, der als einer der schönsten Strände der Welt bezeichnet wird.

Hier gibt es diverse Bars, kleine Restaurants, Tauch- und Surfschulen und die obligatorischen Strandmasseurinnen und Händler. Wer es ruhiger mag, kann sich auf die Suche nach einer einsamen Bucht machen oder im Hinterland zu malerische Wasserfälle, Flusslandschaften und geheimnisvolle Höhlen trekken.

Auch Taucher und Schnorchler kommen in Boracay nicht zu kurz: Die Korallengärten liegen teilweise nur wenige Meter tief direkt vor der Insel. Eine Wassertemperatur um die 28 Grad Celsius und das flache Wasser sind auch hier ideale Badevoraussetzungen für die ganze Familie.