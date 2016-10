Suisse Caravan Salon 2016: 340 Aussteller an der Wohnwagen-Messe

Bald ist es wieder soweit: Ab Donnerstag, vom 27. bis zum 31. Oktober 2016, wird am Suisse Caravan Salon auf dem Bernexpo-Gelände in Bern einmal mehr ausgestellt, was die Branche Neues zu bieten hat. Ein Rekord ist schon allein die Anzahl der Aussteller: 340 sind es in diesem Jahr.

Im Trend: Neue Grundrisse und digitale Features

Reisen mit Wohnmobilen und Caravans ist im Trend. Und die Hersteller arbeiten bei ihren Produkten so innovativ und experimentierfreudig wie nie zuvor. Unkonventionell sind beispielsweise die neuen Grundrisse. Es gibt Heck-Lounges, zwei Aufbautüren oder neu interpretierte Hubbetten zu sehen. Ein wichtiges Thema sind auch moderne digitale Möglichkeiten von zentralen Steuerungen, die sich immer mehr über Apps bedienen lassen.

Sondermodelle: Von klein bis riesig

Staunen werden die Ausstellungsbesucher dann sicher über einige besonders ausgefallene Sondermodelle, zum Beispiel über den knuddeligen kleinen Mini-Wohn­wagen Wingamm Rookie 3.5 oder den KABE Imperial 1000, den mit gut 11 Metern wohl längsten Wohnwagen der Welt. Und wer noch in die nähere Zukunft schauen möchte, bekommt einige crazy Concept-Cars zu Gesicht.

Vorträge, Musik & Saloon

Neben dem Camper- und Wohnwagen-Angebot gibt es natürlich wie jedes Jahr ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Reisevorträgen, einer Velo-Teststrecke und Country-Music von «Red GrizzlySaloon». Last but not least darf dann in Nostalgie geschwelgt ­werden. Die Oldtimer-Ausstellung macht deutlich, dass sich die Zeiten auch beim Caravaning geändert haben. Zur Freude der stetig wachsenden Caravan-Gemeinde.

Was: 49. Suisse Caravan Salon

Wann: 27. bis 31. Oktober 2016

Wo: Bernexpo-Messegelände

Mehr Infos: www.suissecaravansalon.ch