Die coolsten Kreuzfahrten :  10 Tipps für Ferien auf dem Schiff

1. Star Flyer: Mit dem Segelkreuzer durch den Panamakanal

Eine Reise fast wie zu Kolumbus’ Zeiten – das erlebt man auf der 115 Meter langen Star Flyer. An den vier Masten des Kreuzfahrt-Segelschiffes hängen Segel mit einer Gesamtfläche von 3365 Quadratmetern (sie könnten rund 13 Tennisplätze bedecken). Nicht minder eindrücklich ist die Route, die das Prachtschiff befährt: Nach dem Start auf der Karibikinsel Barbados segelt man durch den 82 Kilometer langen Panamakanal: eine Reise vom Atlantik in den Pazifik, vorbei an Venezuela, den Niederländischen Antillen und den Britischen Jungferninseln. www.star-clippers.de

2. Mein Schiff: Schunkeln mit Beatrice Egli

Der Schweizer Schlagerstar wagt sich aufs Wasser und heuert vom 12. bis 19. Dezember bei der Mein Schiff von TUI Cruises an. Die siebentägige Kreuzfahrt von Dubai über Khor Fakkan, Muskat und Abu Dhabi zurück nach Dubai steht unter dem Motto «Schlager & Meer». Echo-Preisträgerin Beatrice Egli will auf dem Schiff ihre gleichnamige TV-Show aufzeichnen. Als Kreuzfahrtgast können Sie auf Deck live dabei sein. Geplant ist auch ein Zusatzkonzert im Theater des Schiffs. Herz erwärmende Heimatlieder vor arabischen Grossstädten und orientalischen Strandparadiesen – das ist wirklich neu. www.tuicruises.com

3. Excellence Princess: Sterneköche auf Flussfahrt

Pierre-André Ayer, Armin Amrein, Peter Knogl oder Rico Zandonella – diese Männer sind weder kühne Kapitäne noch mutige Matrosen, es sind Top-Köche. Insgesamt 22 Köche der hiesigen kulinarischen Crème de la Crème kochen dieses Jahr am Gourmetfestival auf den Schiffen Excellence Queen und Excellence Princess. Zwischen 27. Oktober und 22. November pendeln die beiden Schiffe auf jeweils zweitägigen Touren von Basel nach Strassburg. Jeden Abend steht ein anderer Sterne-Koch am Herd und sorgt für Dinners der Sonderklasse. www.excellence.ch

4. Seven Seas Explorer: Das luxuriöseste Schiff der Welt

14 Decks, 223 Meter Länge, 32 Meter Breite, jede Menge Platz für 750 Passagiere und 650 Crew-Mitglieder – das sind die Gardemasse der Seven Seas Explorer, des «luxuriösesten Schiffes der Welt», wie die Besitzer, die Kreuzfahrtgesellschaft Regen Seven Seas Cruises, ihr Juwel stolz bezeichnen. Am 13. Juli wurde der Wahnsinns-Kahn in Monte Carlo getauft, von keiner Geringeren als von Fürstin Charlène von Monaco. Die grösste der 375 Suiten, die Regent-Suite, ist 271 Quadratmeter gross und hat einen 89-Quadratmeter-Balkon. Fast vergessen: Ein Privat-Spa gehört auch dazu. www.rssc.com

5. Harmony of the Seas: Grösstes Kreuzfahrtschiff der Welt

Eine Parklandschaft mit 50 Bäumen und gut 10'000 Büschen und Pflanzen ist an sich nichts Aussergewöhnliches. Doch dieser Park schwimmt. Und zwar auf dem riesigen Buckel der Harmony of the Seas, dem grössten Kreuzfahrtschiff der Welt. Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit stach der 1,3 Milliarden Dollar teure und 362 Meter lange Meeresriese diesen Sommer in See – mit 16 Passagierdecks, 2747 Kabinen für 6780 Gästen und einer 30 Meter langen Wasserrutsche. Nicht minder beeindruckend: 2384 Personen kümmern sich um das Wohl der Gäste. www.royalcaribbean.de

6. Expedition in Russlands fernstem Osten

Brodelnde Vulkane und blühende Tundra-Landschaften, heisse Geysire und donnernde Wasserfälle, Braunbären, Wale und seltene Seevögel – auf der zweieinhalbwöchigen Kreuzfahrt-Expedition von Kuoni Cruises erleben Abenteurer die wilde Welt von Russlands fernstem Osten. Highlights sind unter anderem die Russkaja-Bucht, der Nalychevo National Park und der Avchaka-Vulkan. Mit an Bord ist auch der deutsche Geophysiker und Vulkanologe Stefan Graupner. www.kuoni.ch

7. MSC Kreuzfahrten: Rock & Blues Cruise

Auf Kreuzfahrt gehen? Oder doch lieber an ein hochkarätiges Blues-Festival? Auf dem Rock & Blues Cruise der MSC Kreuzfahrten kriegen Sie beides aufs Mal. Begleitet werden Sie auf der Fahrt durchs östliche Mittelmeer von Musikgrössen wie The Bellamy Brothers, Margie Evans, Philipp Fankhauser, Dr. Feelgood, Edoardo Bennato und Florian Ast. Und von vielen anderen Fans. Diese Fahrt fetzt! www.msckreuzfahrten.ch

8. Treasure Expedition: Piratenfahrt zur Goldbarren-Suche

Die Karibikinsel Norman Island inspirierte den schottischen Schriftsteller Robert Louis Stevenson zu seinem weltbekannten Roman «Die Schatzinsel». Und Norman Island ist noch heute von wilder Piratenromantik erfüllt. Die Insel ist im kommenden November auch Ziel der zehntägigen Piraten-Kreuzfahrt Treasure Expedition. In den luxuriösen Kabinen des historischen Dreimasterschiffs gilt der Dresscode der Piraten und Piratinnen. Schliesslich soll die Kreuzfahrt möglichst authentisch werden. Und: Natürlich gibt es auf Norman Island auch einen Schatz zu finden: einen Goldbarren im Wert von einer Million Franken. 72 Stunden haben die 200 Teilnehmer Zeit, ihn zu finden. Viel Glück! www.dreamlines.de/schatzsuche

9. Sea Pearl: Tauchsafari rund um die Seychellen

Die Sea Pearl segelt seit 1915 auf den Weltmeeren, seit ein paar Jahren unter der Flagge des Kreuzfahrtanbieters Silhouette Cruises. Neu fährt das historische Segelschiff seine Gäste ins Taucherund Schnorchelparadies rund um die Seychellen. Wer noch etwas weiter reisen mag: Das Programm bietet auch Ausflüge im Kajak oder mit Stand-up-Paddel an. Für Tierfreunde steht überdies ein Besuch einer Aufzuchtstation von Meeresschildkröten auf der Insel Curieuse auf dem Programm – oder eine Exkursion zur Vogelschutzinsel Aride. www.seychelles-cruises.com

10. Mini-Kreuzfahrt auf dem Vierwaldstättersee

Wieso in die Ferne schweifen schönsten Gewässer vor der Haustür liegt? Auf dem Vierwaldstättersee bietet die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees diverse spannende Mini-Kreuzfahrten an – für alle, die nicht so viel Zeit (und Geld) haben oder das eigene Land aus neuer Perspektive kennenlernen möchten. Wie wärs mit einem kulinarischen Vergnügen auf dem Brunch-Dampfer oder dem Knusperli-Schiff? Lust auf eine Sonnenuntergangs-Fahrt oder vielleicht doch eher auf die musikalische Reise mit dem Jazz- und Dixiedampfer? Oder darfs ein Date auf dem Candlelight-Dampfer sein? www.lakelucerne.ch