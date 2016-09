Hohe Schuhe :  Was macht Overknees so begehrenswert?

Hand aufs Herz: Wie viel Paar Overknee-Stiefel besitzen Sie? Keins – oder zwei Paar? Es ist ja so, jede Dekade hat ihren Schuh. Die spitzen Pumps, in denen Mutter meinen Kinderwagen schob, waren die Sechziger. Plateaustiefel waren die Siebziger. Die Achtziger wiederum gehörten den Timberland-Boots-Schuhen. Und die Neunziger Dr. Martens, dem Schuh zur Grunge-Mode – neben dem Adidas Superstar.

Im Jahr 2003 schrieb ich in einer meiner allerersten Kolumnen: «Nun ist die Zeit reif für Overknees.» Und 13 Jahre später schreibe ich wieder über: den Overknee!

Beyoncé, aber auch Englands Premierministerin liebt ihn

Erstaunlich: Der «Pretty Woman»- Stiefel hält sich hartnäckig in der Mode. Man weiss nicht, warum, denn den meisten Trägerinnen steht er nicht mal besonders gut. Als ich neulich zu einer reiferen Dame, die mir mit leuchtenden ­Augen ein Modell mit hohen, spitzen Absätzen entgegenhielt, «bitte nicht» sagte, entgegnete sie bloss schnippisch: «Das verstehst du nicht mehr, dazu bist du zu alt.»

Obwohl das Thema Overknee die Frauen spaltet, kann man sagen: Er ist der Stiefel von bereits zwei Dekaden. Vor allem in der Schweiz ist er sehr populär, deshalb gibt es in manchen Schuhgeschäften gleich viele Overknees wie andere Stiefel.

In London tragen sie sogar konservative Damen, so auch Premierministerin Theresa May (59), einfach so mal zu einem Staatstreffen. Sie läuft in ihren Lackstiefeln unter den Herren der Macht, als wäre sie keine Politikerin, sondern ein Showstar. So wie Beyoncé (35), die endlos hohe Stiefel bei ihrem Auftritt an den MTV Awards trug. Sie scheinen bei Frauen jeden ­Alters ­einen besonderen Nerv zu treffen: Der Stiefel lässt sie sich jung, begehrenswert und sexy fühlen. Auch wenn er oft peinlich und seltsam wirkt.

Was geht – und was nicht?