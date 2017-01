Jahreshoroskop 2017 – Waage 24.9.-23.10. :  Grosse Reise in die Freiheit

Altbewährtes und Vertrautes machen Ihnen nicht länger Freude. Uranus stachelt Sie zusammen mit Jupiter in Ihrem Sternzeichen an, endlich aus der Enge auszubrechen. Nutzen Sie das Sonnenjahr, um grosse Lebensveränderungen in Angriff zu nehmen. Im Fokus stehen dabei Job und Partnerschaften. Entweder lassen Sie sich verbindlich auf jemanden ein – oder Sie trennen sich. Hauptsache, Sie werden in Ihrer Entwicklung nicht länger eingeschränkt. Das Beste: Dank Saturn müssen Sie keine Angst davor haben, mit Ihren Aktionen übers Ziel hinauszuschiessen. Im Gegenteil! Was immer Sie 2017 aufbauen, wird lange Bestand haben. Na dann, auf zu neuen Ufern!

Potenzial

Liebe das Leben und lebe die Liebe: Mit Jupiter, der bis in den Herbst in Ihrem Sternzeichen verweilt, dauert Ihre Glücksphase lange an. Die Sonne, die über das neue Jahr herrscht, lässt Ihren Charme und Ihr freundliches Wesen im hellsten Licht strahlen. Was Ihre Beliebtheit zusätzlich steigert. Wo immer Sie hinkommen, man öffnet Ihnen Tür und Tor. Hinzu kommt eine gesunde Portion Ehrgeiz. Diese macht Waage-Geborene zu Pionieren. Schliesslich ist es vielen ein wichtiges Anliegen, einen Beitrag für Frieden und Harmonie zu leisten. Selbst wenn sie dafür steinige Wege beschreiten müssen.

Aufgabe

Ihre allerwichtigste Prüfung heisst: Sich selber treu zu sein und es auch dann zu bleiben, wenn machtvolle oder machthungrige Menschen in Ihr Leben treten. Lassen Sie sich bloss nicht an die Wand drängen – treten Sie stattdessen lieber einen Schritt zurück und betrachten Sie die Sache aus gesunder Distanz. Dadurch können Sie viel über sich selber lernen: Wo unterdrücken Sie Ihre eigene Kraft? Überanpassung schwächt. Stehen Sie also für sich selber ein, ohne etwas erzwingen zu wollen.