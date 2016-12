So werden Sie smart :  Gemüse soll die Intelligenz fördern

Im Rahmen einer Studie haben amerikanischer Forscher der University of Illinois in Urbana-Champaign herausgefunden, dass der Pflanzenfarbstoff Lutein sich förderlich auf die Hirntätigkeit auswirkt. Lutein ist in grünem Blattgemüse wie Grünkohl oder Spinat, in Kreuzblütlern wie Broccoli oder im Eigelb von Eiern enthalten.

Die Forscher haben mit Hilfe von Gehirnscans untersucht, ob zwischen dem Lutein-Pegel im Blut und Volumen-Unterschieden von verschiedenen Gehirnstrukturen ein Zusammenhang besteht. Es zeigte sich, dass höhere Lutein-Konzentrationen zu mehr Hirntätigkeit führten. Diese Tätigkeit bleibe wie die besagte Form von Intelligenz bei einer gesunden Hirnalterung erhalten, berichten die Wissenschaftler.

Lutein verlangsamt den Alterungsprozess im Hirn

Auch wenn ihre Arbeit noch kein Beleg für Ursache und Wirkung sei, mehrten sich mit ihr die Hinweise, dass bestimmte Nährstoffe, wie das Lutein, den altersbedingten Abbau geistiger Fähigkeiten verlangsamen könnten.

Neben dem fördernden Effekt auf die Hirnaktivität, lässt sich das Gemüse auch auf diverse Arten in leckeren Rezepten zubereiten. Na dann, lassen Sie sich's schmecken! (aponet)