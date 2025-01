350 WEF-Kritiker sind nach Davos unterwegs

Rund 350 WEF- und Kapitalismuskritiker sind am Samstagvormittag in Küblis zu einer WEF-Protestwanderung nach Davos aufgebrochen. Die Strike-WEF-Bewegung kritisiert die Wirtschaftselite und kämpft für Klimagerechtigkeit.



Die Demonstrierende versammelten sich am Samstagmorgen bei beissender Kälte am Bahnhof in Küblis GR, um in zwei Tagen bis ins 25 Kilometer entfernte Davos ans Weltwirtschaftsforum (WEF) zu wandern. Die Stimmung war trotz Minusgraden aufgeräumt und erinnerte eher an ein Wanderlager, denn an eine links-alternative Demonstration.



«Wir kritisieren die Elite, welche sich anmasst, für die Menschen zu sprechen, während schon heute Millionen Menschen am Klimawandel sterben», sagte eine Mediensprecherin des Strike-WEF-Kollektivs gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.