In vielen Kantonen lohnt es sich, Steuern frühzeitig zu zahlen

1/5 Nicht nur bei der Steuererklärung kannst du optimieren. Es lohnt sich an vielen Orten auch, die Steuern früh zu bezahlen. Foto: Keystone

Auf einen Blick Frühzeitige Steuerzahlung lohnt sich in vielen Kantonen wegen Vergütungszins

Deutschschweizer Kantone bieten höhere Vergütungszinsen als Westschweizer Kantone

Zug führt mit 2 Prozent Vergütungszins, höher als Sparzinsen

Gabriel Knupfer Redaktor Wirtschaft

Niemand zahlt gern Steuern. Viele warten deshalb bis zum letzten Moment, bis sie ihr hartverdientes Geld dem Staat überweisen. Dabei würde es sich in vielen Kantonen lohnen, wenn du frühzeitig bezahlst.

Grund dafür ist der sogenannte Vergütungszins. Alle Kantone ausser Neuenburg zahlen einen Zins auf Steuerzahlungen, die vor der Fälligkeit überwiesen werden oder zu hoch sind. Die Unterschiede zwischen den Kantonen sind gross. Doch der Vergütungszins liegt in vielen Fällen über dem Zins, den du für dein Geld auf dem Sparkonto bekommst. Wir geben dir einen Überblick.

Zug, Zürich und Basel-Stadt sind grosszügig

Einsame Spitze ist der Kanton Zug mit einem Vergütungszins von 2 Prozent. Laut einem Vergleich der Finanzberatung Vermögenszentrum gibt aktuell keine einzige Bank in der Schweiz einen so hohen Zins auf Spareinlagen.

Zur Erklärung: Die Nationalbank senkte den Leitzins im letzten Dezember auf aktuell nur noch 0,5 Prozent. Die Zinsen auf Spareinlagen liegen bei den meisten Banken inzwischen noch tiefer. So gibt es beispielsweise bei der ZKB auf ein Sparkonto mit über 25'000 Franken nur noch 0,1 Prozent Zins. Der Kanton Zürich bezahlt indes einen Vergütungszins von 1 Prozent auf vorzeitige Steuerzahlungen.

Zu den grosszügigen Kantonen gehören neben Zug und Zürich auch Basel-Stadt, Schwyz, Glarus und Appenzell-Innerhoden mit einem Zins von 1 Prozent. Die Karte zeigt einen Röstigraben: In der Regel geben die Deutschschweizer Kantone einen höheren Vergütungszins als die Romands. Wie es in deinem Kanton aussieht, siehst du auf der interaktiven Karte.

Fantasiebeträge gehen nicht

Als Geschäftsmodell taugt die Zinsdifferenz aber nicht, wie die «NZZ» erläuterte. In verschiedenen Kantonen gibt es eine Obergrenze, damit man nicht einfach sein ganzes Vermögen überweist, um darauf einen höheren Zins als auf der Bank zu erhalten.

So zahlt Freiburg auf «nicht verlangte und übertriebene» Zahlungen keinen Zins. Andere Kantone entscheiden von Fall zu Fall. Und unter dem Strich geht es beim Vergütungszins in den meisten Fällen nur um ein paar Franken.

Verzugszins viel höher als Vergütungszins

Sehr wichtig ist auch, dass du deine Steuern nicht zu spät bezahlst. Denn der Verzugszins ist in allen Kantonen höher als der Vergütungszins. Der Verzugszins reicht von 3 Prozent in Genf und im Thurgau bis zu 8 Prozent in Neuenburg, wo es keinen Vergütungszins gibt.

Der Bund verlangt 4,5 Prozent – wie unter anderem auch die Kantone Zürich und Luzern. Die Zinsen für säumige Steuerzahler liegen damit im Bereich der Privatkredit-Zinsen, warnt der Vergleichsdienst Moneyland. Es lohnt sich also, die Steuern rechtzeitig zu bezahlen.