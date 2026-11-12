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Finanzchefin übernimmt
Nvidia-CEO tritt nach Affäre zurück

Jensen Huang (63), CEO von Nvidia tritt zurück. Die Nvidia-Finanzchefin Colette Kress (59) übernimmt seinen Posten – per sofort..
Publiziert: vor 2 Minuten
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Nvidia-Boss Jensen Huang tritt nach Affären-Wirbel zurück.
Foto: keystone-sda.ch
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Patrik BergerRedaktor Wirtschaft

Knall bei Nvidia! Der langjährige Chef des weltgrössten Chipkonzerns, Jensen ​Huang (63), tritt wegen ⁠einer Affäre ​mit der mutmasslichen ‌chinesischen ⁠Spionin Alice Huang (42) mit ​sofortiger Wirkung zurück. Das teilt das Unternehmen kurz vor Börsenstart mit. Seine Aufgaben ​übernimmt vorübergehend Finanzchefin Colette Kress (59).

Huang erlebt eine Woche zum Vergessen. Erst gestand er die Affäre mit Alice Huang – und entschuldigte sich in einer Nachricht an seine Mitarbeiter bei seiner Frau und Tochter Madison (35) und Sohn (36) Spencer. Er übernehme die volle Verantwortung für den Schmerz, den er verursacht habe.

Er entschuldigte sich in einer Mail an die Mitarbeitenden. Am Mittwoch wurde ein Techtelmechtel mit einer direkten Untergebenen bekannt. Huang ist seit 41 Jahren mit Lori Huang (65) verheiratet. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder.

+++ Update folgt +++

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