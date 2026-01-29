Emmi ist 2025 überraschend stark gewachsen. Der Luzerner Milchverarbeiter profitierte von Zukäufen im Jahr davor unter anderem im Dessert-Bereich sowie von guten Verkäufen in der Region Amerika.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Emmi steigerte im vergangenen Geschäftsjahr den Umsatz in Franken um satte 9,1 Prozent auf 4,7 Milliarden Franken. Akquisitionseffekte steuerten 7,9 Prozent zum Wachstum bei. Aus eigener Kraft respektive organisch legte der Hersteller von Caffé Latte, Käse und Jogurts um 4,3 Prozent zu. Dagegen schmälerten negative Währungseffekte das Ergebnis um 3,1 Prozent.

Überdurchschnittlich gut liefen die Verkäufe in den Wachstumsmärkten Brasilien, Chile und Mexiko, teilte Emmi mit. Aber auch im Heimmarkt Schweiz konnte Emmi überraschend stark zulegen. Europa dagegen schwächelte.

Einen starken Wachstumsbeitrag haben Premium-Desserts geleistet, wie es heisst. 2024 hatte Emmi unter anderem die französische Patisserie-Gruppe Mademoiselle Desserts übernommen. Erfreuliche Wachstumsraten hätten insgesamt auch die Nischen Ready-to-drink-Kaffee mit Emmi Caffè Latte und Spezialitätenkäse erzielt.

Das Unternehmen übertraf mit dem organischen Wachstum sowohl das eigene Ziel wie auch die Vorhersagen von Analysten deutlich. Selber rechnete Emmmi mit 2 bis 3 Prozent organischem Wachstum. Analysten im AWP-Konsens hatten mit 2,8 Prozent gerechnet. Emmi betonte, dass vor allem die positive Volumenentwicklung die eigenen Wachstumsziele übertroffen hat.

Nach Regionen zogen die Verkäufe vor allem in Americas (org. +6,4%) kräftig an. Die Division Global Trade (5,6%), die mit Direktexporten aus der Schweiz Kunden in Länder beliefert, in denen Emmi keine eigenen Gesellschaften hat, wuchs ebenfalls überdurchschnittlich. Das Geschäft im Heimmarkt Schweiz (+3,4%) hingegen verzeichnete wie erwartet ein kleineres Plus. Im Vergleich schwach entwickelte sich Europa (+1,4%).

Ab dem Geschäftsjahr 2026 will die Emmi-Gruppe ihre Gesundheitsstrategie mit der Einführung der Plattform «nutrition+» stärken. Der Konzern baut damit bei funktionalen Milchprodukten ein weiteres Wachstumsfeld aus.

Die Gewinnzahlen für 2025 werden am 26. Februar bekannt gegeben. Das Unternehmen sieht sich dabei auf Kurs. Emmi glich negative Währungseffekte und US-Zölle laut eigenen Angaben dank dezentralem Geschäftsmodell, Effizienzprogrammen und Kostendisziplin weitgehend aus. Der Konzern bestätigte die Prognosen für EBIT und Reingewinnmarge am unteren Ende der Bandbreiten sowie die Mittelfristziele unverändert.