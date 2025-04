1/10 Die Terrasse des Restaurants Rossbüchel bleibt ab Ende Juli zu. Foto: PD

Darum gehts Wirtschaft Rossbüchel schliesst Ende Juli trotz guter Lage am Bodensee

Witterungsabhängigkeit und Personalmanagement sind grosse Herausforderungen für Ausflugsbeiz

13 Arbeitsplätze gehen verloren, Betrieb besteht seit 1923

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Hoch über dem Bodensee thront die grosse Sonnenterrasse der Wirtschaft Rossbüchel bei Eggersriet SG. Das Restaurant schliesst aber bald – mitten in der Hochsaison. Ende Juli wird der Zapfhahn abgestellt. 13 Arbeitsplätze gehen verloren, wie das «St. Galler Tagblatt» berichtet.

Ob zu Fuss über mehrere Wanderwege, mit dem E-Bike oder mit dem Auto: Die Ausflugsbeiz bot seinen Gästen eine wunderschöne Aussicht. Trotz der bestechenden Lage ging die Rechnung in den letzten Jahren aber nicht mehr auf, wie der Delegierte des Verwaltungsrates, Sepp Breitenmoser, gegenüber der Zeitung erklärt. Obwohl das Restaurant grundsätzlich gute Frequenzen aufweise, sei die Abhängigkeit vom Wetter eine grosse Hürde. Auch das Personalmanagement – mit sieben Tagen offen – war nicht leicht. Die Umstellung auf eine Viertagewoche hat nicht geholfen.

Käufer noch immer gesucht

Schon seit mehreren Monaten hat die Eigentümerschaft der Rossbüchel AG nach einem Käufer gesucht – ohne Erfolg. Um nicht noch weiter ins Minus zu fallen, hat der Verwaltungsrat nun den Entscheid zur Schliessung gefällt. Seit 1923 gibt es das Rossbüchel an dieser Lage. Einige Jahre diente das Gebäude auch als Ausbildungszentrum der damaligen Swissair. Ist die Ausflugsbeiz damit für immer Geschichte?

Noch nicht ganz: Breitenmoser sucht weiterhin nach einem Abnehmer. Er sei momentan in einer positiven Verhandlung, sagt er dem «St. Galler Tagblatt». Die Traditionsbeiz öffnet aber frühestens im Oktober wieder. Und nur, wenn es einen Käufer gibt. Es kommt also so oder so zu einer längeren Schliessung – ausgerechnet in der Sommersaison.

Wetter macht zu schaffen

In der Schweiz haben immer mehr Ausflugsbeizen zu beissen. So etwa auch das Rosinli in Adetswil ZH, wie vor wenigen Wochen bekannt wurde. Die Terrasse mit dem spektakulären Blick über den Pfäffikersee, den Pfannenstiel und die Glarner Alpen bleibt im Frühling leer. «Das Restaurant bleibt aufgrund des schlechten letzten Sommers und Winters leider vorübergehend geschlossen», heisst es auf der Webseite.

Auch die Region Gantrisch im Bernbiet verliert ein bekanntes Lokal. An der Tür des Restaurants Ottenleuebad informieren die Pächter Mitte März: «Wir sind gezwungen, das Restaurant auf Ende Monat zu schliessen.» Wirtschaftliche Gründe lassen ein Betrieb nicht mehr zu. Dabei hat auch das Wetter über eine längere Zeit nicht mitgespielt.