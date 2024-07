Migros-Gesundheitstochter Medbase setzt auf medizinische Behandlungen in Apotheken

Die Migros-Gesundheitstochter Medbase will in ihren Apotheken vermehrt medizinische Behandlungen anbieten. Denkbar sind künftig etwa Blutentnahmen für Laboruntersuchungen, wie Medbase-Chef Marcel Napierala in einem Interview sagte.