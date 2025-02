Wall Street zittert vor Nivida-Zahlen

Für die Tech-Branche der USA steht am Mittwochabend eine Bewährungsprobe an: Der US-Chiphersteller Nvidia legt nach US-Börsenschluss sein Ergebnis für das vierte Quartal 2024 vor. Die Zahlen – und vor allem die Prognose für dieses Jahr – haben enorme Bedeutung für die Industrie hinter der künstlichen Intelligenz. Schliesslich ist der Konzern mit seinen leistungsfähigen Computerchips der Profiteur des KI-Booms – und Symbol für die starken Kursgewinne der US-Börsen im letzten Jahr. Entsprechend nervös ist man derzeit an der Wall Street.

Aktuell scheinen die Anleger an die Strahlkraft von Nvidia zu glauben. Die Aktie des Unternehmens von CEO Jensen Huang (62) liegt derzeit 2,6 Prozent im Plus. Für diesen Optimismus spricht: Bisher hat Nvidia die hohen Erwartungen stets erfüllt.

Es gibt aber durchaus Anlass zur Sorge. So mussten andere Tech-Giganten zuletzt an der Börse Federn lassen. Auslöser ist der China-Schreck Deepseek. Das KI-Modell kommt mit deutlich weniger Rechenleistung aus als etwa ChatGPT. Das bedroht unmittelbar die Macht und das Geschäft des derzeitigen Marktführers Nvidia. CEO Jensen Huang (62) liefert mit den Quartalszahlen also eine erste Antwort auf die Frage, ob KI den Status als Zugpferd für goldige Gewinne an der Wall Street verteidigen kann.