SMI zum achten Mal in Folge mit positiver Handelswoche

Der bedeutendste Schweizer Aktienindex ist weiterhin im Aufwärtstrend. Trotz der leichten Abgabe vom heutigen Freitag schliesst der SMI die Woche mit 1,99 Prozent im Plus ab. Es ist die achte Handelswoche in Folge mit einem positiven Vorzeichen. Seit Jahresbeginn hat der Leitindex bereits um 10,46 Prozent zugelegt.

In dieser Woche erhielt der SMI starke Unterstützung vom Schwergewicht Nestlé. Am Donnerstag kommunizierte der weltgrösste Nahrungsmittelhersteller seine Jahreszahlen. Weil diese besser als befürchtet ausfielen, stieg die Aktie an einem Tag um 6 Prozent auf 83.50 Franken.

Allzeithoch in Sicht

Das hat auch den SMI in die Höhe getrieben. Und das so stark, dass der Index am Donnerstag bis auf 50 Punkte an seinen Allzeitrekord von 12'997 Zählern herankam. Zu Wochenschluss stellte sich somit vor allem die Frage, ob der SMI seine bisherige Bestmarke aus dem Januar 2022 knacken könnte. Das ist heute Freitag noch nicht gelungen – der Index bewegte sich lange um die 12'920 Punkte.

Das Überschreiten der historischen 13'000er-Marke scheint aber immer näher zu kommen. Die tiefen Zinsen in der Schweiz treiben Anleger weiterhin in Aktien. Auch die Hoffnung auf etwaige Friedensgespräche in dem seit Jahren anhaltenden Ukraine-Krieg könnten dem SMI weiter helfen.