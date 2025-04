Erneute Wende – SMI vorbörslich 7 Prozent im Plus

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag ein Kursfeuerwerk ab. Nach der Kehrtwende bei den US-Zöllen stehen die Börsen weltweit wieder auf Grün. Beim Broker IG notiert der SMI derzeit 7,4 Prozent oder gut 800 Punkte höher bei rund 11'660 Punkten. Damit wäre in etwa die Hälfte des massiven Absturzes um mehr als 13 Prozent allein über die vergangenen fünf Börsentage wieder wettgemacht.

Auch international hat der Wind an den Börsen gedreht. In Japan erholt sich der Nikkei stark und steht momentan bei 8,7 Prozent im Plus. Der vorbörsliche Dax in Deutschland steht auf einem ähnlichen Niveau.

Die amerikanischen Indizes haben sich bereits gestern in Plus gewendet. Der Dow Jones schloss mit knapp 8 Prozent im grünen Bereich, der S&P 500 um mehr als 9 Prozent und der Nasdaq Composite gar um über 12 an.