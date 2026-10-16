DE
FR
Abonnieren

Geldgespräch mit Chefdesigner von Bang & Olufsen
«Für mich bedeutet es Freiheit»

Vom Tankwart zum Bang & Olufsen-Chefdesigner: Der 61-jährige Kresten Bjørn Krab-Bjerre investiert nicht in Geldanlagen, sondern in Lebensqualität.
Publiziert: vor 1 Minute
|
Aktualisiert: 22.09.2026 um 14:59 Uhr
Kommentieren
Kresten Bjørn Krab-Bjerre (61) giesst als Creative Director bei B&O die präzise Klangtechnik des Hi-Fi-Herstellers in das markante minimalistische Design.
Foto: PR
Mark_134888.jpg
Marc Kowalsky
AuthorLogo_Bilanz.png

Was bedeutet Geld für Sie?

Kresten Bjørn Krab-Bjerre: Freiheit. Ich glaube, es kommt einem erst dann wirklich wichtig vor, wenn man keines hat. Wenn man genug hat, um ein angenehmes Leben zu führen, verliert es allmählich an Bedeutung, auch für mich. Für mich ist das Wichtigste am Geld, dass man sich nicht zu viele Sorgen darum machen muss.

Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient?

An einer Tankstelle habe ich Benzin für die Kunden gezapft. Es gab kein Büro, ich habe in einem alten VW Camper auf sie gewartet. Ziemlich kalt im Winter!

Artikel aus der «Bilanz»

Dieser Artikel wurde im dem Magazin «Bilanz» veröffentlicht. Weitere spannende Artikel finden Sie unter www.bilanz.ch

bilanz_g_5_100_100_13_2.jpg
RMS

Dieser Artikel wurde im dem Magazin «Bilanz» veröffentlicht. Weitere spannende Artikel finden Sie unter www.bilanz.ch

Wofür haben Sie es ausgegeben?

Für ein Moped, ein rotes Tomos. Ich habe es geliebt. Es war meine Freiheit. Plötzlich konnte ich in die Welt hinausziehen.

Wofür geben Sie ohne schlechtes Gewissen Geld aus?

Kleider. Ich investiere gerne in Dinge, von denen ich weiss, dass ich sie lange tragen und an ihnen Freude haben werde.

Gibt es etwas, das sie gerne kaufen würden, sich aber nicht leisten können?

Es gibt einige Oldtimer, die ich gerne kaufen würde – aber nicht die ganz teuren, sondern eher solche, von denen ich als Teenager geträumt habe.

Kann man gutes Design kaufen?

Ja, natürlich. Ich finde, es lohnt sich, in hochwertige und gut durchdachte Dinge zu investieren. Sie kosten vielleicht mehr, weil ihre Herstellung aufwendiger ist, aber auf lange Sicht bieten sie einen viel höheren Wert, weil sie sowohl hinsichtlich ihres Aussehens als auch ihrer Verarbeitung auf Langlebigkeit ausgelegt sind.

Mehr zum Thema Geld
Ein Rentner auf einer Bank in der Schildergasse. Köln, 05.09.2019 *** A pensioner on a bank in the Schildergasse Cologn
Diese vier Optionen hast du
Entlassung kurz vor Rente – so rettest du die Altersvorsorge
säule3a.jpg
Mega-Unterschiede bei Vorsorge
Zinsen für Säule-3a-Konten sinken – diese Banken lohnen sich
Business,Man,Trader,Investor,Analyst,Using,Mobile,Phone,App,Analytics
Mit Video
Experte ordnet ein
Jede Woche Cash – das steckt hinter dem neuen ETF-Hype
Der richtige Umgang mit Sackgeld will gelernt sein – am besten von klein auf.
Umgang mit Geld lernen
Sackgeld für Kinder – so viel ist angemessen

Kann man als Designer gutes Geld verdienen, wenn man nicht Jonathan Ive heisst?

Ich kann sagen, dass ich mehr verdiene, als ich jemals erwartet hätte, und bin daher in einer guten Position. Aber ich denke, die meisten entschieden sich für Design, weil sie etwas Sinnvolles schaffen und etwas bewirken möchten. Für ein hohes Einkommen sollte man lieber einen anderen Beruf wählen.

Wie investieren Sie?

Ich investiere eher in Lebensqualität als in Vermögenswerte. Es ist mir viel wichtiger, ein gutes Leben zu führen, als Vermögen anzuhäufen. Für mich bedeutet es Freiheit, Zeit mit meiner Familie zu verbringen und gemeinsam Erinnerungen zu schaffen.

Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen