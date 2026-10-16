Was bedeutet Geld für Sie?

Kresten Bjørn Krab-Bjerre: Freiheit. Ich glaube, es kommt einem erst dann wirklich wichtig vor, wenn man keines hat. Wenn man genug hat, um ein angenehmes Leben zu führen, verliert es allmählich an Bedeutung, auch für mich. Für mich ist das Wichtigste am Geld, dass man sich nicht zu viele Sorgen darum machen muss.

Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient?

An einer Tankstelle habe ich Benzin für die Kunden gezapft. Es gab kein Büro, ich habe in einem alten VW Camper auf sie gewartet. Ziemlich kalt im Winter!

Artikel aus der «Bilanz» Dieser Artikel wurde im dem Magazin «Bilanz» veröffentlicht. Weitere spannende Artikel finden Sie unter www.bilanz.ch RMS Dieser Artikel wurde im dem Magazin «Bilanz» veröffentlicht. Weitere spannende Artikel finden Sie unter www.bilanz.ch Mehr

Wofür haben Sie es ausgegeben?

Für ein Moped, ein rotes Tomos. Ich habe es geliebt. Es war meine Freiheit. Plötzlich konnte ich in die Welt hinausziehen.

Wofür geben Sie ohne schlechtes Gewissen Geld aus?

Kleider. Ich investiere gerne in Dinge, von denen ich weiss, dass ich sie lange tragen und an ihnen Freude haben werde.

Gibt es etwas, das sie gerne kaufen würden, sich aber nicht leisten können?

Es gibt einige Oldtimer, die ich gerne kaufen würde – aber nicht die ganz teuren, sondern eher solche, von denen ich als Teenager geträumt habe.

Kann man gutes Design kaufen?

Ja, natürlich. Ich finde, es lohnt sich, in hochwertige und gut durchdachte Dinge zu investieren. Sie kosten vielleicht mehr, weil ihre Herstellung aufwendiger ist, aber auf lange Sicht bieten sie einen viel höheren Wert, weil sie sowohl hinsichtlich ihres Aussehens als auch ihrer Verarbeitung auf Langlebigkeit ausgelegt sind.

Kann man als Designer gutes Geld verdienen, wenn man nicht Jonathan Ive heisst?

Ich kann sagen, dass ich mehr verdiene, als ich jemals erwartet hätte, und bin daher in einer guten Position. Aber ich denke, die meisten entschieden sich für Design, weil sie etwas Sinnvolles schaffen und etwas bewirken möchten. Für ein hohes Einkommen sollte man lieber einen anderen Beruf wählen.

Wie investieren Sie?

Ich investiere eher in Lebensqualität als in Vermögenswerte. Es ist mir viel wichtiger, ein gutes Leben zu führen, als Vermögen anzuhäufen. Für mich bedeutet es Freiheit, Zeit mit meiner Familie zu verbringen und gemeinsam Erinnerungen zu schaffen.