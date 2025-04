Der Besitz des Zürcher Bauunternehmens Toller & Loher aus Uetikon steht in einer Auktion zum Verkauf. Die Firma musste im Herbst 2024 den Betrieb einstellen. Die Versteigerung der Bagger, Lastwagen und Büromöbel soll offene Forderungen decken.

Jetzt kommt alles unter den Hammer: Beim Traditionsbetrieb Toller & Loher werden Bagger, Lastwagen, Anhänger, Container, Büromöbel und alle anderen Besitztümer versteigert, wie die «Zürichsee-Zeitung» berichtet.

Der Grund: Das Bauunternehmen aus Uetikon am See ZH musste Ende 2024 aus wirtschaftlichen Gründen den Betrieb einstellen. Das Ende einer Firmengeschichte, die 1950 begann. Es fehlte ein tiefer einstelliger Millionenbetrag in der Kasse. Mit dem Verkauf des Fahrzeugparks sollen im Rahmen der Nachlassstundung noch offene Forderungen gedeckt werden.

Aktueller Stand: Rund eine Million Franken

Die Versteigerung läuft bis Dienstag und wird von der international tätigen Firma Troostwijk/Surplex durchgeführt. Unter mehreren Hundert Angeboten befinden sich auch ein paar Dutzend Baufahrzeuge. Handwerker und Bauunternehmen hoffen, ein Schnäppchen zu landen. Ein Pneubagger von Liebherr steht aktuell bei 67'000 Euro. Für einen Asphaltfertiger von Volvo liegt das Höchstgebot bei 44'000 Euro. Für einen Lastwagen der Firma Man gingen bis anhin 32 Gebote ein. Aktueller Preis: 41'000 Euro. Diverse Kompressoren und Mulden stehen derzeit bei um die Tausend Euro. Insgesamt summieren sich die Kaufangebote aktuell auf umgerechnet rund eine Million Franken.

«Wenn nicht noch etwas Unvorhergesehenes geschieht, werden wir annähernd 100 Prozent begleichen können», sagt Jürg Girschweiler zur Zeitung. Er wurde vom Bezirksgericht Meilen für die Nachlassstundung eingesetzt. Das ist durchaus speziell: Bei den meisten Firmenpleiten würden zahlreiche Gläubiger auf ihren Forderungen sitzenbleiben, so der Sachwalter.

Entlassene Mitarbeiter haben wieder einen Job

Eine weitere positive Meldung: Gemäss Girschweiler haben praktisch alle entlassenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wieder einen Job gefunden. Fachkräfte sind auf dem Bau weiterhin gefragt. Die Firma musste im letzten Herbst all ihren 48 Angestellten kündigen.

Toller & Loher befand sich bereits seit einiger Zeit in einer schwierigen Betriebslage. Zum Verhängnis wurde dem Betrieb dann ein Grossauftrag, bei dem man mehrere Millionen verloren hat. Die Firma habe aber auch zu wenig konsequent ihre Arbeit in Rechnung gestellt, wie Girschweiler gegenüber dem Tagesanzeiger sagt.