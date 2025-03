Auf Immobilienportalen ist derzeit ein kleines Chalet in Rougemont VD ausgeschrieben – zu einem stattlichen Preis. Die Annonce wirbt mit «luxuriösen Terrassen» und einem «exklusiven Wellnessbereich». Nur: Die Bilder vom Inneren sind nicht gerade vorteilhaft.

Alte Einrichtung, dunkle Räume – aber bei Edel-Skiort Gstaad BE gelegen

1/10 Das Chalet steht in Rougemont VD, an der Kantonsgrenze von Waadt, Bern und Freiburg. Foto: ImmoScout24

Darum gehts Chalet in Rougemont VD für 8,2 Millionen Franken zum Verkauf

Exklusiver Wellnessbereich mit privater Sauna und beheiztem Swimmingpool vorhanden

Bilder zeigen eine schmuddelige Einrichtung und dunkle Räume Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

An der Kantonsgrenze von Bern, Freiburg und Waadt steht ein Chalet zum Verkauf. An und für sich ist das nichts Spezielles. Wer auf gängigen Immobilienplattformen unterwegs ist, findet immer wieder Inserate zu Schweizer Berghütten. Der Preis für die Immobilie in Rougemont VD sticht aber heraus – 8,2 Millionen Franken.

Das Angebot auf Immoscout24 für das Chalet im Saanetal umfasst ein Grundstück mit 1400 Quadratmetern. Die «luxuriösen Terrassen, grossen Balkone und wunderschön angelegten Gärten» sollen ein ruhiges Leben im Freien bieten, heisst es im Inserat. Im 270 Quadratmeter grossen Chalet befinden sich sechs Zimmer und drei Badezimmer. Auch ein Kamin darf im Wohnzimmer natürlich nicht fehlen.

So luxuriös ist das Chalet nicht

Neben der eigenen Garage für zwei Autos soll das Chalet gemäss Beschreibung auch mit einem «exklusiven Wellnessbereich mit privater Sauna und beheiztem Swimmingpool» ausgestattet sein. In der Bildergalerie des Inserats ist der Spa-Bereich indes nicht zu sehen. Auch vom «eleganten Weinkeller» fehlt die Bebilderung. Stattdessen zeigen die Bilder: Die Einrichtung hat schon bessere Tage gesehen, wirkt schmuddelig. Dem Holzhaus sieht man auch das Alter an. Die Zimmerdecken sind ziemlich niedrig, die Räume dunkel, weil grosse Fenster fehlen.

Den Preis nach oben treibt neben dem grossen Grundstück, das zum Chalet gehört, auch die Lage. Denn die Immobilie ist nur wenige Autominuten vom Edel-Bergdorf Gstaad BE entfernt. Und mit der Gondelbahn La Videmanette gelangen Wintersportler von der 800-Seelen-Gemeinde Rougemont aus direkt ins Gstaader Skigebiet.

Gut möglich also, dass die derzeitigen Eigentümer auf einen etwas exklusiveren Interessenten hoffen. Das tönen sie im Ende des Inserates dann auch an: «Ob als Hauptwohnsitz oder als luxuriöser Urlaubsort, diese Immobilie verkörpert die perfekte Mischung aus alpinem Charme, modernen Annehmlichkeiten und atemberaubender Aussicht.»