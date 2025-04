1/6 Maratea in der Basilikata schwingt bei den Suchanfragen obenaus. Foto: Zvg

Darum gehts Holidu untersucht beliebteste italienische Kleinstädte unter 5000 Einwohnern für Ferienplanung

Geheimtipps wie Maratea und San Vito Lo Capo bieten bezahlbare Unterkünfte

Maratea ist mit 111'140 monatlichen Suchanfragen die beliebteste Kleinstadt

Christian Kolbe Redaktor Wirtschaft

Es müssen nicht immer Rom, Venedig, Mailand oder Florenz sein. Italien hat viele andere Orte zu bieten, wo sich wunderbar das italienische «Dolce far niente» geniessen lässt, der Espresso an der Bar noch kein Vermögen kostet und die Touristenpfade noch nicht ausgetrampelt sind.

Das Ferienhaus-Portal Holidu hat die beliebtesten italienischen Kleinstädte mit weniger als 5000 Einwohnern basierend auf digitalen Suchanfragen untersucht. Die Auswertung zeigt, welche Städte sich wachsender Beliebtheit erfreuen und bietet eine gute Inspirationsquelle für die nächste Reise nach Italien. Sei es über Ostern oder Pfingsten oder in den Sommerferien.

Höhlen oder Sandstrand

Allerdings glänzen einige dieser Perlen schon ganz schön, sind nicht mehr nur Geheimtipps. Das lässt am ehesten an den Unterkunftspreisen ablesen: Je höher der Preis, desto mehr andere Touristen haben diesen Ort schon entdeckt. Aber in der Auswertung von Holidu lassen sich durchaus geheime Schnäppchen finden: etwa Maratea mit der Aussicht vom Monte San Biagio oder den zahlreichen Höhlen in der Umgebung. Oder San Vito Lo Capo mit seinem Sandstrand und dem jährlichen Couscous-Festival. Ebenfalls noch bezahlbare Unterkünfte finden sich etwa in Favignana, Sperlonga oder Pienza.

Die beliebtesten italienischen Kleinstädte 2025



Stadt Region Monatliches Suchvolumen Einwohner Unterkunftspreis (Durchschnitt) 1 Maratea Basilikata 111'140 4943 112 Franken 2 San Vito Lo Capo Sizilien 91'860 4779 102 Franken 3 Positano Kampanien 91'510 3836 585 Franken 4 Portofino Ligurien 91'390 372 384 Franken 5 Amalfi Kampanien 91'060 4901 258 Franken 6 Favignana Sizilien 75'140 4289 167 Franken 7 Sperlonga Latium 75'040 3199 167 Franken 8 Courmayeur Aostatal 74'980 2761 212 Franken 9 Pienza Toskana 61'670 2056 168 Franken 10 Bormio Lombardei 61'570 4160 203 Franken

(Quelle: holidu.ch)

Einige der beliebten Kleinstädte sind von der Schweiz aus gut mit dem Zug oder dem Auto zu erreichen. Aber auch Sizilien ist mit Direktflügen ab Zürich, Basel oder Genf gut zu erreichen. Wer also in den Ferien auf Grossstadtrummel verzichten kann, findet in «Bella Italia» auch abseits ausgetrampelter Touristenpfade einige lohnenswerte Reiseziele. Aber Achtung: Wenn alle den Touristenströmen ausweichen wollen, droht die Gefahr, dass die Kleinstädte auch bald das Schicksal der italienischen Hotspots teilen.